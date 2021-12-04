YouTuber Başak Kablan'dan hadsiz sözler! Başörtüsünü hedef aldı: Dinle ilgili değil...

"BAŞÖRTÜSÜ DİNİ DEĞİL"

"Başörtüsü dini değil din dışında bir çok şey ama dini değil, o yüzden mesele din değil ve hiçbir zaman olmadı." ifadeleriyle adeta saçmalayan Kablan, "Bunun Kur'an'da yazılıp yazılmadığının da artık bir önemi yok. Konu o kadar politika malzemesi yapılmış ki kimse Kur'an'a bakamıyor" dedi.