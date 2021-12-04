YouTuber Başak Kablan'dan hadsiz sözler! Başörtüsünü hedef aldı: Dinle ilgili değil...

Başak Kablan isimli bir YouTuber hadsiz ifadelerle başörtüsünü hedef aldı.
'Tesettürün Arka Yüzü | Başörtüsü Politik Midir?' başlıklı bir video paylaşan Başak Kablan skandal ifadeler kullanarak başörtüsünün dibi bir şey olmadığı iddiasında bulundu.
Başörtüsünün politik bir şey olduğunu savunan Kablan, "Bu yüzden merdiven altında başörtüsünü değiştiren kadınlar da bu politikanın kurbanı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
"BAŞÖRTÜSÜ DİNİ DEĞİL"
"Başörtüsü dini değil din dışında bir çok şey ama dini değil, o yüzden mesele din değil ve hiçbir zaman olmadı." ifadeleriyle adeta saçmalayan Kablan, "Bunun Kur'an'da yazılıp yazılmadığının da artık bir önemi yok. Konu o kadar politika malzemesi yapılmış ki kimse Kur'an'a bakamıyor" dedi.