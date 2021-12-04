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    • Güncel
    • 05.12.2021 01:50
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    • 05.12.2021 02:08
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    YouTuber Başak Kablan'dan hadsiz sözler! Başörtüsünü hedef aldı: Dinle ilgili değil...

    Son dakika haberleri... YouTube üzerinden yayınlar yapan Başak Kablan isimli bir YouTuber hadsiz ifadelerle başörtüsünü hedef aldı. Başak Kablan, YouTube'da yayınladığı 'Tesettürün arka yüzü' başlıklı paylaşımında başörtüsünün dinle ilgili olmadığı şeklinde skandal ifadeler kullanarak "Başörtüsü politik ve cinsiyetçi bir şey." dedi.

    Ünsüz YouTuber’dan hadsiz sözler

    Başak Kablan isimli bir YouTuber hadsiz ifadelerle başörtüsünü hedef aldı.

    'Tesettürün Arka Yüzü | Başörtüsü Politik Midir?' başlıklı bir video paylaşan Başak Kablan skandal ifadeler kullanarak başörtüsünün dibi bir şey olmadığı iddiasında bulundu.

    Başörtüsünün politik bir şey olduğunu savunan Kablan, "Bu yüzden merdiven altında başörtüsünü değiştiren kadınlar da bu politikanın kurbanı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    "BAŞÖRTÜSÜ DİNİ DEĞİL"
    "Başörtüsü dini değil din dışında bir çok şey ama dini değil, o yüzden mesele din değil ve hiçbir zaman olmadı." ifadeleriyle adeta saçmalayan Kablan, "Bunun Kur'an'da yazılıp yazılmadığının da artık bir önemi yok. Konu o kadar politika malzemesi yapılmış ki kimse Kur'an'a bakamıyor" dedi.

        "POLİTİK VE CİNSİYETÇİ
        Kablan skandal sözlerine "Başörtüsü hem politik, hem cinsiyetçi hem şekilci hem de sosyolojik" ifadelerini de ekledi.

        YouTuber Başak Kablan'ın başörütüsünü hedef alan sözleri YouTube ve sosyal medyada tepki çekti.

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        Haberler Güncel YouTuber Başak Kablan'dan hadsiz sözler! Başörtüsünü hedef aldı: Dinle ilgili değil...
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