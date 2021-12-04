Siirt’te Başkan Erdoğan coşkusu! Yıllar sonra yeniden okudu: Minareler süngü, kubbeler miğfer!

ASKER DUASI ŞİİRİNİ YENİDEN COŞKUYLA OKUDU

Erdoğan burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, konuşmasının sonunda yıllar önce yine Siirt'te okuduğu ve dönemin zihniyeti yüzünden hapse girmesine neden olan şiiri okudu.