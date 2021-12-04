Siirt'te Başkan Erdoğan coşkusu! Yıllar sonra yeniden okudu: Minareler süngü, kubbeler miğfer!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. Törene Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Büyük bir coşkunun yaşandığı Siirt'te Başkan Erdoğan, yıllar evvel mahkum olmasına neden olan 'Asker Duası' şiirini yeniden okudu. Öte yandan alana asılan pankartlar dikkat çekti.
04.12.2021 16:31
- Son Güncelleme: 04.12.2021 16:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katılmak üzere Siirt'e geldi.
ASKER DUASI ŞİİRİNİ YENİDEN COŞKUYLA OKUDU
Erdoğan burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, konuşmasının sonunda yıllar önce yine Siirt'te okuduğu ve dönemin zihniyeti yüzünden hapse girmesine neden olan şiiri okudu.