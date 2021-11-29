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    • Güncel
    • 30.11.2021 00:58
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    • 30.11.2021 01:13
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    Ali Babacan tüm tuşlara basıyor! Önce FETÖ'ye sonra LGBT'ye selam çaktı! Metin Gürcan casusluk...

    Geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye ihanet ettiğini itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yeni bombalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak FETÖ'cülere göz kırpan Ali Babacan, aile yapısını hedef alan LGBT'lere de göz kırptı. Ali Babacan 'Gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan tutuklanan DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Önce FETÖ’ye sonra LGBT’ye selam çaktı

    Küreselcilerin etkisiz kalan umudu Ali Babacan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye ihanet ettiğini itiraf etmesinin ardından yeni skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye selam çakan Ali Babacan, partisi aracılığıyla da LGBT'ye selam çaktı.

    Babacan, FETÖ ile ilişiği olduğu ortaya çıkan ve bu yüzden görevden ihraç edilen KHK'lıların haklarının aynen iadesi için partice çalıştıklarını söyledi.

    "KHK'LILARIN İADESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
    İşte Ali Babacan'ın konuyla ilgili skandal sözleri:
    "Savcılık soruşturması sonucunda takipsizlik kararı verilenler ve mahkeme kararıyla beraat edilenler haklarının aynen iadesi gerekir dedik. Bu zaten parti programımızda var. Ama bunun ötesinde, bunu da aşan çalışmayı şuanda yapıyoruz. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı bu çalışmayı şu anda yürütüyor. Bitince bu çalışmayı bir paket olarak açıklayacağız. Nasıl yeni bir kanun teklifiyle nasıl bir yasal düzenlemeyle KHK'lıların tümünü ele alan ama adalet perspektifinden ayrılmayan bir çözümü yakında gündeme getireceğiz"

    FETÖ'CÜ YAVUZ ARSLAN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
    Ali Babacan'ın KHK'lılara yönelik sözleri FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın 'geri döneceğiz' tehdidini akıllara getirdi. FETÖ'nün ABD'de yaşayan üst düzey firarilerinden Adem Yavuz Arslan, ve teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni firari Kemal Gülen'in Youtube yayınında ülkeye geri döneceklerini ve medyalarını yeniden geri alacaklarını iddia etmişti.

        DEVA PARTİSİ LGBTİ'LERE GÖZ KIRPTI
        Ali Babacan'ın partisinin resmi hesabından LGBTİ'lere göz kırptı. Toplumun milli ve manevi değerlerini hedef alan eşcinsel sapkınlığa perde arkasından mesaj veren DEVA Partisi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lise müfredatına 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' dersini ekleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı. Partinin paylaşımı vatandaşların tepkisini çekti.

        METİN GÜRCAN MESAJ
        Ali Babacan 'Gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan için de açıklamalar yaptı.

        ÖNCE SAHİP ÇIKTI SONRA TEMKİNLİ KONUŞTU
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Metin Gürcan'ın 'siyasi casusluk' iddiasıyla ilk gözaltına alındığında "Hukukçu arkadaşlarımızın Metin Bey'e en güçlü desteği vereceğini ifade etmek istiyorum. Konuyla ve dosyayla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olduktan sonra kamuoyuna bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı. Babacan "DEVA kadrolarını yıldıramazlar" şeklinde bir açıklama yaptı.

        Sotuşturmanın genişlemesi ve casusluk meselesinin ciddi bir şekilde gündeme gelmesinin ardından bugün Habertürk'e katılan Babacan canlı yayında sorulan soruya ise temkinli bir yanıt verdi.

        Babacan, "Bizim parti içi genelge ile 4 danışmanımız var ama Metin Bey o arkadaşlardan değil. Ancak Metin Bey raporlarıyla bize destek veriyor ve ben de istifade ediyorum. Bizde çalışan herkes gönüllüdür. Konunun detaylarını öğrendikten sonra siyasi değerlendirmeyi partimizin yetkili organlarıyla kuşkusuz yaparız. Dosyaya hakim olmadan bir şey söylememiz çok zor. Biz siyasi içerikli konularda arkadaşlarımızın sonuna kadar yanında dururuz; ama hukukun üstünlüğüne saygımız var. Bağımsız ve tarafsız olarak yargı sürecinin işlemesi önemlidir. Savcılık sürecini şu anda izliyoruz." ifadelerini kullandı.

        DOĞALGAZ HAZIMSIZLIĞI VE AJANLIK İTİRAFI
        Ali Babacan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında son yıllarda Türkiye'nin yapmış olduğu enerji hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak keşifleri hedef alan Babacan, "20 yıldır gaz bulduk diye algı yönetimi yapıyorlar. Gazın miktarı belli değil, maliyeti belli değil, vatandaşa gaz veriyorlar" ifadelerini kullandı.

        "20 YILLIK KRİPTOSUN DEMEKKİ"
        Ali Babacan'ın "20 yıldır algı yapıyorlar" sözleri, partinin içerisinde tıpkı bir ajan gibi çalıştığını da gözler önüne serdi. Öyle ki Babacan, 2 yıl önce AK Parti'den ayrıldı. Sosyal medyada Babacan'a tepki gösteren vatandaşlar, "20 yıllık kriptosun demek ki" yorumunu yaptı.

            AK PARTİ'YE İHANETİNİ İTİRAF ETMİŞTİ!
            Ali Babacan, CHP'nin tetikçiliğini yapan Halk TV ekranlarında 2018 yılında üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söylemişti.

            BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI CHP-HDP-İYİ PARTİ HAMLESİ
            İhanet ettiğini canlı yayında itiraf eden Ali Babacan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP-HDP ve İYİ Parti ile Abdullah Gül'ü aday gösterme girişiminde bulunduklarını fakat başarısız olduklarını ifade etti.

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            Önce FETÖ’ye sonra LGBT’ye selam çaktı
            Haberler Güncel Ali Babacan tüm tuşlara basıyor! Önce FETÖ'ye sonra LGBT'ye selam çaktı! Metin Gürcan casusluk...
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