Ali Babacan tüm tuşlara basıyor! Önce FETÖ'ye sonra LGBT'ye selam çaktı! Metin Gürcan casusluk...

Küreselcilerin etkisiz kalan umudu Ali Babacan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye ihanet ettiğini itiraf etmesinin ardından yeni skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye selam çakan Ali Babacan, partisi aracılığıyla da LGBT'ye selam çaktı.
Babacan, FETÖ ile ilişiği olduğu ortaya çıkan ve bu yüzden görevden ihraç edilen KHK'lıların haklarının aynen iadesi için partice çalıştıklarını söyledi.
"KHK'LILARIN İADESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
İşte Ali Babacan'ın konuyla ilgili skandal sözleri:
"Savcılık soruşturması sonucunda takipsizlik kararı verilenler ve mahkeme kararıyla beraat edilenler haklarının aynen iadesi gerekir dedik. Bu zaten parti programımızda var. Ama bunun ötesinde, bunu da aşan çalışmayı şuanda yapıyoruz. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı bu çalışmayı şu anda yürütüyor. Bitince bu çalışmayı bir paket olarak açıklayacağız. Nasıl yeni bir kanun teklifiyle nasıl bir yasal düzenlemeyle KHK'lıların tümünü ele alan ama adalet perspektifinden ayrılmayan bir çözümü yakında gündeme getireceğiz"
FETÖ'CÜ YAVUZ ARSLAN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
Ali Babacan'ın KHK'lılara yönelik sözleri FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın 'geri döneceğiz' tehdidini akıllara getirdi. FETÖ'nün ABD'de yaşayan üst düzey firarilerinden Adem Yavuz Arslan, ve teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni firari Kemal Gülen'in Youtube yayınında ülkeye geri döneceklerini ve medyalarını yeniden geri alacaklarını iddia etmişti.