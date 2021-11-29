Ali Babacan tüm tuşlara basıyor! Önce FETÖ'ye sonra LGBT'ye selam çaktı! Metin Gürcan casusluk...

METİN GÜRCAN MESAJ

Ali Babacan 'Gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan için de açıklamalar yaptı.

ÖNCE SAHİP ÇIKTI SONRA TEMKİNLİ KONUŞTU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Metin Gürcan'ın 'siyasi casusluk' iddiasıyla ilk gözaltına alındığında "Hukukçu arkadaşlarımızın Metin Bey'e en güçlü desteği vereceğini ifade etmek istiyorum. Konuyla ve dosyayla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olduktan sonra kamuoyuna bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı. Babacan "DEVA kadrolarını yıldıramazlar" şeklinde bir açıklama yaptı.

Sotuşturmanın genişlemesi ve casusluk meselesinin ciddi bir şekilde gündeme gelmesinin ardından bugün Habertürk'e katılan Babacan canlı yayında sorulan soruya ise temkinli bir yanıt verdi.

Babacan, "Bizim parti içi genelge ile 4 danışmanımız var ama Metin Bey o arkadaşlardan değil. Ancak Metin Bey raporlarıyla bize destek veriyor ve ben de istifade ediyorum. Bizde çalışan herkes gönüllüdür. Konunun detaylarını öğrendikten sonra siyasi değerlendirmeyi partimizin yetkili organlarıyla kuşkusuz yaparız. Dosyaya hakim olmadan bir şey söylememiz çok zor. Biz siyasi içerikli konularda arkadaşlarımızın sonuna kadar yanında dururuz; ama hukukun üstünlüğüne saygımız var. Bağımsız ve tarafsız olarak yargı sürecinin işlemesi önemlidir. Savcılık sürecini şu anda izliyoruz." ifadelerini kullandı.