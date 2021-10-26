Azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan: Biz geri döneceğiz, kurumlarımızı geri alacağız

CHP ve İyi Parti liderlerinin var gücüyle devlet kurumlarından temizlenen FETÖ'cüleri aklamaya çalışması azılı isimlerine umut oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari yöneticisi Adem Yavuz Arslan, "Kurumlarımızı geri alacağız, arkadaşlarımızı geri toplayacağız. Tabiki biz eski mesleğimize devam edeceğiz" dedi.
"İTİBARLI BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİZ"
FETÖ'cü Arslan, "Zaman, Kanaltürk, Samanyolu kapandı bugün geri dönüş yok onlarda değilim. El koydukları gün dahi dedim. Biz geri döneceğiz. Kurumlarımızı geri alacağız. İtibarlı bir şekilde geri döneceğiz." sözlerini sarf etti.
FETÖ'cü Mahmut Akpınar kendi internet sitesinde dikkat çeken ifadelerin yer aldığı bir yazı paylaştı. Bu yazı FETÖ'cüler tarafından paylaşıldı. Yazıda FETÖ'nün şeytani planı da afişe oldu.
Yazıda öne çıkan skandal açıklamalar şöyle: