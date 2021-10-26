Azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan: Biz geri döneceğiz, kurumlarımızı geri alacağız

FETÖ'cü Arslan, "Zaman, Kanaltürk, Samanyolu kapandı bugün geri dönüş yok onlarda değilim. El koydukları gün dahi dedim. Biz geri döneceğiz. Kurumlarımızı geri alacağız. İtibarlı bir şekilde geri döneceğiz." sözlerini sarf etti.

FETÖ'cü Mahmut Akpınar kendi internet sitesinde dikkat çeken ifadelerin yer aldığı bir yazı paylaştı. Bu yazı FETÖ'cüler tarafından paylaşıldı. Yazıda FETÖ'nün şeytani planı da afişe oldu.