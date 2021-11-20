Ali Babacan'dan iki büyük skandal birden: Hem doğalgaz hazımsızlığı hem AK Parti'de ajanlık yaptığının itirafı...

YENİ GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bakan Dönmez'in paylaşımında yer alan bilgilere göre 4. Sondaj Gemisi 238 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Maksimum sondaj derinliği 12 kilometre olan geminin maksimum operasyon derinliği ise 3 bin 600 metre.

Kule yüksekliği 104 metre olan geminin mürettebat kapasitesi ise 200 kişi. Gemi ayrıca aktif konumlandırma sistemi, çift kule ve iki adet ekstra güvenli sönme önleyici kontrolü sistemi ve her iki kulesinde dalga sönümleme amaçlı CMC sistemi ile donatıldı.