Ali Babacan bu kez de FETÖ'cülerin DEVA'sı oldu! Oy uğruna KHK'lılara göz kırptı

Babacan, FETÖ ile ilişiği olduğu ortaya çıkan ve bu yüzden görevden ihraç edilen KHK'lıların haklarının aynen iadesi için partice çalıştıklarını söyledi.

İşte Ali Babacan'ın konuyla ilgili skandal sözleri:

"Savcılık soruşturması sonucunda takipsizlik kararı verilenler ve mahkeme kararıyla beraat edilenler haklarının aynen iadesi gerekir dedik. Bu zaten parti programımızda var. Ama bunun ötesinde, bunu da aşan çalışmayı şuanda yapıyoruz. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı bu çalışmayı şu anda yürütüyor. Bitince bu çalışmayı bir paket olarak açıklayacağız. Nasıl yeni bir kanun teklifiyle nasıl bir yasal düzenlemeyle KHK'lıların tümünü ele alan ama adalet perspektifinden ayrılmayan bir çözümü yakında gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.