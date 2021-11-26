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    • 26.11.2021 23:08
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    • 26.11.2021 23:21
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    Ali Babacan bu kez de FETÖ'cülerin DEVA'sı oldu! Oy uğruna KHK'lılara göz kırptı

    CHP tetikçisi Halk TV'de AK Parti'ye ihanetini itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu kez de ülkeye ihanetin hazırlıklarını yaptıklarını açıkladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantıları olduğu tespit edilerek görevden uzaklaştırılan KHK'lıların haklarının iadesi için çalıştıklarını söyleyen Babacan, “Savcılık soruşturması sonucunda takipsizlik kararı verilenler ve mahkeme kararıyla beraat edilenler haklarının aynen iadesi gerekir dedik. Bu zaten parti programımızda var. Ama bunun ötesinde, bunu da aşan çalışmayı şuanda yapıyoruz. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı bu çalışmayı şu anda yürütüyor. Bitince bu çalışmayı bir paket olarak açıklayacağız" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    AK Parti'ye ihanet itirafı ile gündemden düşmeyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, oy uğruna yine KHK'lılara göz kırptı.

    Babacan, FETÖ ile ilişiği olduğu ortaya çıkan ve bu yüzden görevden ihraç edilen KHK'lıların haklarının aynen iadesi için partice çalıştıklarını söyledi.

    İşte Ali Babacan'ın konuyla ilgili skandal sözleri:

    "Savcılık soruşturması sonucunda takipsizlik kararı verilenler ve mahkeme kararıyla beraat edilenler haklarının aynen iadesi gerekir dedik. Bu zaten parti programımızda var. Ama bunun ötesinde, bunu da aşan çalışmayı şuanda yapıyoruz. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı bu çalışmayı şu anda yürütüyor. Bitince bu çalışmayı bir paket olarak açıklayacağız. Nasıl yeni bir kanun teklifiyle nasıl bir yasal düzenlemeyle KHK'lıların tümünü ele alan ama adalet perspektifinden ayrılmayan bir çözümü yakında gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.

    DEVLETİN HAİNLERDEN TEMİZLENMESİ RAHATSIZ ETTİ: KHK MARİFETİYLE
    Ali Babacan, bu senenin başlarında yine KHK'lılara sözler vermiş, devletin hainlerden temizlenmesinden rahatsız olmuştu. 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü halle birlikte KHK'lerle devletin içini sızmış binlerce hainin temizlenmesinden rahatsız olan Babacan bu tasfiyeleri "KHK marifeti" olarak tarif etti.

        AK PARTİ'YE İHANETİNİ İTİRAF ETMİŞTİ!
        Ali Babacan, CHP'nin tetikçiliğini yapan Halk TV ekranlarında 2018 yılında üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söyledi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI CHP-HDP-İYİ PARTİ HAMLESİ
        İhanet ettiğini canlı yayında itiraf eden Ali Babacan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP-HDP ve İYİ Parti ile Abdullah Gül'ü aday gösterme girişiminde bulunduklarını fakat başarısız olduklarını ifade etti.
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