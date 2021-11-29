Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan’ın sorgusu ortaya çıktı! Her bilgi için dolarlar almış: İşte adım adım ihanet





HER GÖRÜŞMEDE 400 DOLAR

Farklı tarihlerle de aynı şekilde zarf alışverişi yaptıkları güvenlik kamera kayıtlarıyla da belgelenen bu olaya ilişkin Gürcan, 30 Kasım 2020'de Cinnah Otel'deki bir görüşmeyle ilgili olarak X1'i büyükelçilikte görevli bir "diplomat" olarak açıkladı.

Gürcan, "Kendisine Türkiye'yi değil Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak yaptığı 400 dolar bulunmaktadır" dedi.

Bir görüşmesinde X1 kodlu diplomatın "Erdoğan, Cezayir hükümeti ile iyi ilişkiler içinde mi?" diye sorduğu, Gürcan'ın ise "Çok da iyi değil" dediği görülüyor.

Yine tapelere göre X1, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle ilişkisinin ne durumda olduğunu soruyor. Gürcan, buna, "İyiye doğru gidiyor ama buradaki mesele Doğu Akdeniz. Erdoğan'ın geri çekilmesi imkansız, bunu diplomatik ve siyasi müzakerelerle çözmesi imkansız" karşılığını veriyor.