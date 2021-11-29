Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan’ın sorgusu ortaya çıktı! Her bilgi için dolarlar almış: İşte adım adım ihanet

Geçtiğimiz günlerde, "siyasi ve askeri casusluk" suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince cezaevine gönderildi.
Gürcan'ın emniyet ifadesi de ortaya çıktı.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Ankara Başsavcılığı, Gürcan'ın "casusluk" yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020'den bu yana Gürcan'ı teknik ve fiziki takibe aldı. 2020'den bu yana teknik ve fiziki takiplerde, Gürcan'ın görüştüğü kişilerden zarf içinde para aldığı ve yine zarf içinde topladığı gizli bilgileri verdiği belirlendi.
2015'te TSK'dan ayrıldığını anlatan Gürcan, 2019'dan itibaren de Türkiye'nin yakın çevresiyle ilgili talep eden kişi ve kurumlara "şeffaf, tamamen açık" şekilde danışmanlık hizmeti verdiğini savundu.
"DİPLOMAT"LA ZARF ALIŞVERİŞİ
Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde Gürcan'ın, büyükelçilikte "diplomat" olarak çalıştığını söylediği kişilerle otel ve AVM'de birçok görüşmeleri tespit edildi.
Gürcan'ın fiziki takip sırasında Ankara'daki bir otelde 'X1' olarak kodlanan bir kişiyle görüştüğü ve bu kişiye zarf uzattığı, aynı zamanda Gürcan'ın da bu kişiden aldığı zarfı montuna sakladığı belirlendi.
HER GÖRÜŞMEDE 400 DOLAR
Farklı tarihlerle de aynı şekilde zarf alışverişi yaptıkları güvenlik kamera kayıtlarıyla da belgelenen bu olaya ilişkin Gürcan, 30 Kasım 2020'de Cinnah Otel'deki bir görüşmeyle ilgili olarak X1'i büyükelçilikte görevli bir "diplomat" olarak açıkladı.
Gürcan, "Kendisine Türkiye'yi değil Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak yaptığı 400 dolar bulunmaktadır" dedi.
Bir görüşmesinde X1 kodlu diplomatın "Erdoğan, Cezayir hükümeti ile iyi ilişkiler içinde mi?" diye sorduğu, Gürcan'ın ise "Çok da iyi değil" dediği görülüyor.
Yine tapelere göre X1, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle ilişkisinin ne durumda olduğunu soruyor. Gürcan, buna, "İyiye doğru gidiyor ama buradaki mesele Doğu Akdeniz. Erdoğan'ın geri çekilmesi imkansız, bunu diplomatik ve siyasi müzakerelerle çözmesi imkansız" karşılığını veriyor.