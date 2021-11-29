"Siyasi casusluk" faaliyetleri yürüten DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı

YABANCI ÜLKELERE YAZDIĞI RAPORLAR ELE GEÇİRİLDİ

DEVA Partisi kurucu üyeleri arasında yer alan emekli asker Metin Gürcan'ın bazı NATO üyesi ülkelere Türkiye'deki askeri gelişmelerle ilgili raporlar yazdığı tespit edildi.

ASKERİ VE SİYASİ CASUSLUK

"Siyasi ve askeri casusluk" suçlaması yapılan Gürcan, 1998-2014 yılları arasında TSK bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Edinilen bilgiye göre, casusluk suçlamasıyla yaklaşık bir yıldır süren titiz soruşturmanın ardından gözaltına alınan Gürcan'ın bazı NATO üyesi ülkelere Türkiye'deki askeri faaliyetler hakkında raporlar yazdığı ortaya çıktı. 1 yıldır süren soruşturma kapsamında Gürcan'ın yabancı ülke temsilcilikleriyle yazışmaları ve temasları tek tek deşifre edildi.

ÖZEL KUVVETLER BÜNYESİNDE ÇALIŞTI

1976 yılında Osmaniye'de doğan Gürcan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da görv yaptı. Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 arası ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde "Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi" adl teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı. Ocak 2015'te kedi isteğiyle emekli oldu.

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