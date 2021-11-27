Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'dan Babacan ve Davutoğlu'nu yerin dibine sokacak yazı

Kılıçdaroğlu'nun "şedit muhalefet" tarzı nihayetinde anlaşılır bir şey. Erdoğan'a vefa göstermesi için zaten hiçbir neden yok. Kaldı ki, "Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanı'mız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak..." gibi herhangi bir söz de vermiş değildi. (Gerçi sözüne sadık kalmak gibi bir sorunu zaten yok ama konu bu değil.)Peki Babacangillere ne oluyor?Bu nasıl hırs, bu nasıl kin, bu nasıl nefrettir ki nerede Erdoğan düşmanı varsa kenetlenmeye çalışıyorlar.Geçenlerde...Davutoğlu'nun vaktiyledediği Kılıçdaroğlu,dediği Davutoğlu ile yan yana gelip "Erdoğan karşıtlığı formasyonlarına" level atlattılar.O kadar ki tastamam kaynaştılar.Zaten yüzde 99 benzer olduklarını söylüyorlardı, doların son günlerde yükselmesi, geri kalan o yüzde 1'lik farkı da anlaşılan o ki silip süpürdü.

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Babacangillerin akıl hocalarından adı lazım değil biri, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin olmadığına bizi ikna etmek için, "ABD darbe yapmaya neden ihtiyaç duysun ki" demişti, "elinde sonuç alabileceği ekonomi gibi çok daha etkili dinamikler var."

Gelgelelim, bugünlerde "dış güçlerden" söz eden herkesi tahfif etmeye çalışıyorlar.

Oysa "dünya sisteminin" bizzat kendisi dış güçtür.

Kemal Derviş'lerin veya Babacangillerin meftun olduğu neoliberal finans sistemine riayet ettiğiniz sürece, dünya sisteminin müdahale menzilindesiniz demektir.

"İstiklal-i tam" belasına menzilden çıktığınızda, "dünya sisteminin" en etkili dinamiği olan ekonomi üzerinden hizaya çekilirsiniz.

S-400 hava savunma sistemi alarak dünya sisteminin cebren müdahale edebileceği menzilin dışına çıktığınızda da, caydırıcı güç olarak ellerinde ekonomi dinamiği vardır.