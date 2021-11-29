Ali Babacan, ABD tarafından yüz binlerce dolar fonlanan Medyascope'u övdü: Özgür medya

Fondaş Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope'a konuk olan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, internet üzerinden yayın yapan kanalın İstanbul Maslak'taki yeni stüdyosunu gezdi.
BABACAN ABD'NİN FONLADIĞI MEDYASCOPE'A "ÖZGÜR" DEDİ
Müdahaleci ABD sermayesinin yönettiği Chrest Foundation Vakfı tarafından Türkiye'de fonlanan medya kuruluşlarının başında gelen Medyascope için Babacan, "Özgür medya, bağımsız medya demokrasinin ana taşıyıcılarından birisidir. Medyascope'un yayın çizgisi de gerçekten tam o bağımsız ve özgür çizgiye yakışan çizgidir. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.
BABACAN'IN ÖVDÜĞÜ MEDYASCOPE ABD'DEN 477 BİN DOLAR HİBE ALDI
ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın internet sitesinde Medyascope için "Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı" nedeniyle "destek" verildiği yazıyor.
FONCU TÜRK ASKERLERİNİN POZİSYONLARI İÇİN BRİFİNG İSTEDİ
Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u 477 bin 58 dolar fonlayan Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıktı.
Lou Anne King Jensen'in, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği öğrenildi.