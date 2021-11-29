Ali Babacan, ABD tarafından yüz binlerce dolar fonlanan Medyascope'u övdü: Özgür medya

Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD belgelerine göre, Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen, 31 Mayıs 2001 saat: 19:32:21'de tarihinde Stratfor Türkiye Masası'na şu e-maili göndermiş:

"ÖZELLİKLE HAKKARİ, MARDİN, KANDİL DAĞI ALANLARI"

"Talep: Türkiye / PKK mevcut durum

Chrest Vakfı Başkanı, Güneydoğu Türkiye'de sahada bulunan personeli, arkadaşları ve bağlı kuruluşları ile o bölgedeki mevcut durum hakkında ek bilgi ve söz konusu bilgilerin fiyatını talep etmektedir. Özellikle Hakkari, Mardin, Kandil Dağı alanlarından bahsetti. Birlik hareketleri, olası güvenlik endişeleri ve gelişmeleri hakkında bilgi almak istiyor. Ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde bölgeye seyahat edecek."

STRATFOR, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA BAŞKAN ERDOĞAN'IN UÇAĞININ LOKASYONUNU 3 KEZ PAYLAŞTI

ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının lokasyonuyla ilgili 3 kez paylaşımda bulunmuştu.

CHREST FOUNDATİON NEDİR?

Chrest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Teksas, Amerika'da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD'de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK'lara mali ve teknik destek vermeye başladı.Türkiye ile ailece yaptıkları bir seyahat ve Mısır'da katıldığı bir uluslararası toplantı sonucunda tanışan Chrest Vakfı kurucusu ve başkanı Lou Anne King Jensen, vakfın mali desteklerini Türkiye'ye yönlendirme kararını şöyle açıklamaktadır: