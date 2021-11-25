TAKVİM'in 'elebaşı zehirlendi' manşetleri yerini buldu! Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından Pensilvanya'da terör ininde zehirlendiği iddiası son günlerde en çok konuşulan konular arasında.
Görüntülerde: Teröristbaşının örgüt tarafından servis edilen yeni görüntüsüTakvim.com.tr, derlediği bilgilerle konunun üzerine gitti ve elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenmesine ilişkin haberlere manşetlerinde genişçe yer verdi.
Bu durum karşısında büyük bir paniğe kapılan örgüt üyeleri, elebaşının montajlanmış videolarını dolaşıma sokarak 'zehirlenmedi, sağlık durumu iyi' algısı oluşturmaya kalktı.
PANİKLEYEN ÖRGÜT ESKİ VİDEOLARI SERVİS ETTİ
Ancak panik ortamında hazırlanan kalitesiz ve çelişkilerle dolu içerikler teröristbaşı Gülen'in sağlık durumunun söylenilenin aksine kötü olduğunu gözler önüne serdi.
Söz konusu görüntülerde yer alan birinin 6-7 ay önce koronavirüsten öldüğü ortaya çıktı.
9 GÜN SONRA GELEN VİDEO: VAZİYETİ BİTİK
Yaşanan bu gelişmelerin ardından teröristbaşı Fetullah Gülen'in bir videosu daha örgüt tarafından servis edildi.
Görüntülerde Gülen'in konuşmakta zorluk çektiği, söylediklerinin hiçbirinin anlaşılmadığı gözlerden kaçmadı.