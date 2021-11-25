TAKVİM'in 'elebaşı zehirlendi' manşetleri yerini buldu! Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik





SOĞUK HAVADA VANTİLATÖR İLE SOĞUK SU

İlgili kısımda dikkat çeken detay ise Ramazan ayının son yıllarda yaz aylarında yaşanıyor olması ve Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması videonun yaz aylarında çekilmiş olması iddiasını güçlendiriyor.

Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.