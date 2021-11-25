Habis bölücü! HDP'li Habib Eksik'ten haddini aşan skandal 'Kürdistan' sözleri





"KÜRTLERİN TOPRAĞININ ADI KÜRDİSTAN'DIR"

"Kürt kültürünü, Kürt halkını tanımasanız da Kürdistan'ın ismini kabul etmeseniz de Kürtler vardır." diyen Eksik, "Kürtlerin dili vardır, Kürtlerin kültürü vardır ve var olacaktır. Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır kimsenin de gücü yetmez değiştirmeye." diye konuştu.