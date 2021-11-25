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    • Güncel
    • 26.11.2021 01:46
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    • 26.11.2021 01:55
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    Habis bölücü! HDP'li Habib Eksik'ten haddini aşan skandal 'Kürdistan' sözleri

    HDP Iğdır vekili Habib Eksik, katıldığı ilçe kongresinde haddini aşan skandal açıklamalarda bulundu. "Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır." diyen Eksik, "Kimsenin de gücü yetmez değiştirmeye." ifadesini kullandı.

    HDP’den skandal Kürdistan açıklaması!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Siirt ziyaretinde bir esnaf, Akşener'e "Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demişti.

    Akşener bu duruma sessiz kalırken, HDP'liler provokatör esnafa sahip çıkmıştı.



    Konuyla ilgili HDP Iğdır Merkez kongresinde konuşan HDP Ağrı vekili Habib Eksik, skandal ifadeler kullandı.



    "KÜRTLERİN TOPRAĞININ ADI KÜRDİSTAN'DIR"
    "Kürt kültürünü, Kürt halkını tanımasanız da Kürdistan'ın ismini kabul etmeseniz de Kürtler vardır." diyen Eksik, "Kürtlerin dili vardır, Kürtlerin kültürü vardır ve var olacaktır. Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır kimsenin de gücü yetmez değiştirmeye." diye konuştu.


        Fotoğrafta: HDP'li Habib Eksik




        AKŞENER'İN ZİYARETİNDE 'KÜRDİSTAN' SKANDALI
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde skandal bir olay yaşanmış, Cemil Taşkesen isimli esnaf görünümlü provokatör, Akşener'in yüzüne bakarak "Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan" sözlerini sarf etmişti.



        İYİ Parti liderinin habis düşünceli provokatöre "Haddini bil burası Türkiye" diyememesi büyük tepki çekmişti.



        HDP'Yİ İNCİTMEMEK İÇİN...
        Akşener'in pasifize kalarak böyle bir tutum sergilemesi ittifak ortağı "HDP'yi incitmemek için yaptı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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