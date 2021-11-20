FBI FETÖ'ye karşı harekete mi geçiyor? Elebaşı Gülen'in zehirlendiği dönemde Ankara'ya kritik ziyaret

TERÖR ÖRGÜTLERİ DEAŞ VE PKK

Görüşmelerde, Türkiye'de yakalanan veya Türkiye'nin sınırdışı ettiği ABD uyruklu DEAŞ'lıların listesi de FBI heyetiyle paylaşıldı. Türkiye'nin 2011'den bu yana sınır dışı ettiği ABD uyruklu 44 DEAŞ'lının bilgileri de Amerikalı yetkililere verildi. FBI heyetinin, Türkiye'den sınırdışı edilen 44 DEAŞ'lıyla ilgili çalışma yaptıklarını ve bu kişileri sürekli takibe aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Türk istihbarat ve terör birimleri, terör örgütü PKK ile ilgili hazırlanan geniş kapsamlı dosyayı FBI heyetiyle paylaşırken, ABD'nin Irak ve Suriye'de temasta olduğu PKK'nın üst düzey isimleriyle ilgili de bilgi aktarıldı. Uluslararası uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, terörün finansı, kara para aklama gibi konular da ele alınırken, Türkiye ile ABD'nin bu konularda işbirliğinin arttırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

TÜRKİYE FETÖ'NÜN ABD'DEKİ YAPILANMASI İÇİN ABD'YE DOSYA İLETTİ

Türkiye, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile ABD'ye kaçan FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle ilgili kapsamlı bilgiler ve bu kişilerle ilgili Türkiye'de yürütülen soruşturmaların dosyalarını da FBI'a iletti. Ayrıca FETÖ'nün ABD'deki okulları başta olmak üzere bu yapılanmayla ilgili kuruluşlarla ilgili hazırlanan dosyalar da FBI'a iletilirken, Türkiye'nin daha önce Elebaşı Gülen'in iadesi için yaptığı girişimler de konuşuldu.