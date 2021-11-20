FBI FETÖ'ye karşı harekete mi geçiyor? Elebaşı Gülen'in zehirlendiği dönemde Ankara'ya kritik ziyaret

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesi sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta dünya ülkelerine teröristlere destek vermeleri yerine mücadele etmeleri çağrısında bulunuyor.
Son dönemde terör örgütü PKK'ya vurulan ağır darbeler ve 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkan Fetullahçı Terör Örgütü'nde 'zehirlenme' paniği yaşanırken Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirildi.
TERÖRLE MÜCADELE, NARKOTİK VE ORGANİZE ŞUBE İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Üst düzey şeflerin de bulunduğu FBI heyeti, geçen hafta sürpriz bir şekilde Ankara'ya gelerek Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) başta olmak üzere Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı'nda görüşmeler yaptı. Hürriyet'te yer alan bilgilere göre FBI'ın 2 yıl aradan sonra Türkiye'ye sürpriz ziyaretinin, ABD'de kalan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlendiği iddialarının gündemde olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Türkiye başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle ilgili çok kapsamlı dosyaları FBI heyetiyle paylaştı. FBI ve Emniyet Genel Müdürlüğü, terör ve uluslararası örgütlü suçlarla mücadele konusunda ortak çalışma, terör ve suçlulara karşı ortak mücadele konularını ele aldı.