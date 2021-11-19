FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmiş olayın doğru olduğuna dair birçok kanıt ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatler sonra açıklama yapmış ve video yayınlamıştı.
İLETİŞİMİ KESMEK İÇİN TELEFONLARI TOPLADILAR
Gelen son haberlere göre, ihanet örgütü yayılan 'zehirlenme' iddiaları sonrası büyük panik yaşıyor. Üst düzey FETÖ'cüler sızan bilgiler sonrası örgüt içinde suçlayacak kimseyi bulamayınca çareyi tüm telefonları toplatmakta buldu.
TABAN UMUTSUZLUĞA KAPILDI
Büyük korku yaşayan FETÖ'nün tabanı ise elebaşı Gülen'in 3 dakika 41 saniye yayınlanan videosunun eski olduğunu bildiği ve Cevdet Türkyolu'nun yeni video yayınlamaması sonrası umutsuzluğa kapıldı.
ELEBAŞININ DURUMU VAHİM KAPILAR KAPATILDI
Pensilvanyada kampa gelen ve kapıdan içeriye alınmayan FETÖ'cüler "örgüt liderinin sağlık durumunun nasıl olduğunu sorup, onu görmek istiyorlar" ancak kimse içeri alınmadığı bildirildi.
ÇELİŞKİLERLE DOLU VİDEO
Terör örgütü üyelerinden uzun süre açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerle dolu bir video servis edildi.
VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Elebaşının paylaşılan 3-4 dakikalık videosunun eski olduğu ve videodaki dikkat çeken detaylar "Fetullah Gülen zehirlnediği" iddialarını güçlendirdi.