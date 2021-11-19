Elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da hava durumu en fazla -2 ile 10 ile derece arasında soğuk geçiyor. Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.

GÖRÜNTÜLER ESKİ

Öte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüsten öldüğü bildirildi. Yani görüntüler 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler.