AK Partili Mehmet Tevfik Göksu: "Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın son oturumunda belediyenin 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda toplanan İBB Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'nin yeni bütçesi ile ilgi açıklamalarda bulundu.
"İBB BU BÜTÇEYİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN 16 MİLYARDAN DAHA FAZLA BORÇ PARA BULMAK ZORUNDADIR"
Meclis kürsüsüne çıkarak konuşma yapan Göksu, "İBB yönetiminin 2022 senesi için ilave tam 8 milyar net borçlanmayı öngörüyor. Bulunması gereken toplam borç ise 13 milyar 860 milyon 44 bin TL'dir" dedi. Performans programında gizli bir borçlanma olduğunu ifade eden Göksu, "Performans programına göz atınca bir yerlerde saklanmış gizli bir borçlanmayı daha görüyorsunuz.
2022 Performans Programı'na bakınca gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 100 olarak hedeflendiğini, buna karşılık gelir bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 95 olduğunu görürsünüz. Bu ne demektir? Bütçenin yüzde 5'i kadar daha borçlanılacak demektir. O da yaklaşık olarak 2,4 milyar daha ilave borçlanmadır. Kısaca, İBB bu bütçeyi gerçekleştirebilmek için 16 milyardan daha fazla borç para bulmak zorundadır" dedi.