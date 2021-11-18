HDPKK ve CHP arasında helalleşme nikahı! Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: Demirtaş'la helalleşebiliriz

Kılıçdaroğlu, Demirtaş'la da helalleşebileceğini söyleyerek, "Bir insanın kendi hatalarını görmesi, onun erdemli bir kişi olduğunu gösterir aslında. Sayın Demirtaş da diyor; hatalarımızı görüp, aynı hataları tekrar etmezsek helalleşebiliriz" dedi.



DEMİRTAŞ REST ÇEKTİ KILIÇDAROĞLU GERİ ADIM ATMIŞTI

2023'te yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini alarak CHP içerisindeki diğer seçenekleri ekarte etmenin yollarını arıyor. Geçtiğimiz günlerde cezaevinde olan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın CHP'ye rest çekerek "HDP'yi ciddiye almayan kaybeder" açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu geri adım atarak "Kürt sorunu HDP ile çözülür" mesajı vermişti.