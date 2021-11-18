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    • 19.11.2021 12:18
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    HDPKK ve CHP arasında helalleşme nikahı! Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: Demirtaş'la helalleşebiliriz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklamasına HDP ve FETÖ'den tam destek geldi. HDP'li Demirtaş'ın destek açıklamasına katıldığı bir televizyon programında cevap veren Kılıçdaroğlu, eli kanlı isme 'erdemli' dedi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Demirtaş da diyor; hatalarımızı görüp, aynı hataları tekrar etmezsek helalleşebiliriz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    HDPKK ve CHP arasında helalleşme nikahı!

    Muhalefetin yeni gündem maddesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' çıkışı oldu. Birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'na bu konuyla ilgili olarak tepki gösterirken, terör örgütü PKK'nın yanısıması konumunda olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına destek verdi.



    "ÖNEMSİYOR VE YÜREKTEN DESTEKLİYORUM"
    Demirtaş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Çünkü geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip, karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz." dedi.




    "TARİHİ ÖNEMDEDİR VE MUTLAKA SAHİPLENİLMELİ"
    Demirtaş açıklamalarının devamında muhalefetin diğer üyelerine de çağrıda bulundu ve "Bu nedenle Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır. Kılıçdaroğlu'nun çabası çok kıymetli. Toplum devamının gelmesini bekleyecektir. Ancak bu sorumluluk ne sadece CHP'nin ne de sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nundur." dedi.


    "DEMİRTAŞ'LA HELALLEŞEBİLİRİZ"
    Demirtaş'a, CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi.

        Kılıçdaroğlu, Demirtaş'la da helalleşebileceğini söyleyerek, "Bir insanın kendi hatalarını görmesi, onun erdemli bir kişi olduğunu gösterir aslında. Sayın Demirtaş da diyor; hatalarımızı görüp, aynı hataları tekrar etmezsek helalleşebiliriz" dedi.


        DEMİRTAŞ REST ÇEKTİ KILIÇDAROĞLU GERİ ADIM ATMIŞTI
        2023'te yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini alarak CHP içerisindeki diğer seçenekleri ekarte etmenin yollarını arıyor. Geçtiğimiz günlerde cezaevinde olan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın CHP'ye rest çekerek "HDP'yi ciddiye almayan kaybeder" açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu geri adım atarak "Kürt sorunu HDP ile çözülür" mesajı vermişti.



        KILIÇDAROĞLU'NA FETÖ'CÜ USLU'DAN DA DESTEK GELDİ
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'na bir destek de FETÖ'den geldi. Firari FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na 'Yetmez ama evet' diyerek destek verdi.



        YANDAŞ MİNE KIRIKKANAT'TAN TEPKİ!
        Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.


        CHP Genel Başkanı'nın dini jargona sıkışmaması gerektiğini ifade eden Kırıkkanat, 'Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?' dedi.
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        Haberler Güncel HDPKK ve CHP arasında helalleşme nikahı! Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: Demirtaş'la helalleşebiliriz
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