Son dakika: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti. Kılıç'ın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Koca, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
İMRAN KILIÇ KİMDİR?
Kahramanmaraş'ta 1957 yılında doğan Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.