CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan 24 Nisan 2013 yılında sözde 'Ermeni Soykırımı' olduğuna atıfta bulunmak için "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" ifadelerini kullanmıştı.

"TAKİYYECİ, SİNSİ MUHALEFETİN GERÇEK YÜZÜDÜR CANAN KAFTANCIOĞLU"

Sabah'ın aktardığına göre, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözde 'Ermeni Soykırımı' paylaşımını alıntılayarak Kaftancıoğlu'na sosyal medyadan sert çıktı.

Özalan, Kaftancıoğlu için "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölümüne sahip çıktığı ve Meral Akşener'in 'Değerli il başkanımız' dediği Canan Kaftancıoğlu'nun, Türkiye düşmanı paylaşımı... Takiyyeci, sinsi muhalefetin gerçek yüzüdür Canan Kaftancıoğlu" ifadelerini kullandı.