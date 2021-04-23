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    • 23.04.2021 20:00
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    Türkiye düşmanı mı? 1915 paylaşımı tartışılıyor....

    Terör örgütleriyle bağlantıları olan İstanbul İl Başkanı , sözde ‘’nı atıfta bulunmak için “'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915” ifadelerini kullanmıştı. AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri , bu cümleleri hatırlatarak, Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı olduğunu vurguladı. İşte o paylaşım...

    Canan Kaftancıoğlu Türkiye düşmanı mı?

    İstanbul İl Başkanı , sosyal medya platformu 'dan 2013 yılında sözde 'Ermeni Soykırımı' olduğuna atıfta bulunmak için "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" ifadelerini kullanmıştı.

    "TAKİYYECİ, SİNSİ MUHALEFETİN GERÇEK YÜZÜDÜR CANAN KAFTANCIOĞLU"

    Sabah'ın aktardığına göre, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri , CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözde 'Ermeni Soykırımı' paylaşımını alıntılayarak Kaftancıoğlu'na sosyal medyadan sert çıktı.

    Özalan, Kaftancıoğlu için "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölümüne sahip çıktığı ve Meral Akşener'in 'Değerli il başkanımız' dediği Canan Kaftancıoğlu'nun, Türkiye düşmanı paylaşımı... Takiyyeci, sinsi muhalefetin gerçek yüzüdür Canan Kaftancıoğlu" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Canan Kaftancıoğlu Türkiye düşmanı mı? 1915 paylaşımı tartışılıyor....