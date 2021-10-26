İyi Parti Lideri Meral Akşener'den CHP'nin Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na övgü dolu sözler

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar TV yayınında konuşan İyi Parti Lideri Akşener, HDP'nin desteğiyle değilde Kaftancıoğlu sayesinde Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde İstanbul'u kazandığını iddia ederek, "Canan Kaftancıoğlu ve Buğra Kavuncu üzerine düşeni yapmasaydı, yine İstanbul alınamazdı. Büyük pay Canan Kaftancıoğlu'nundu" sözlerini sarf etti.

Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2.5 yıl önce özel bir televizyon kanalında katıldığı programda skandal açıklamalarda bulunmuştu.



Programa telefonla bağlanan Kaftancıoğlu'na 6 yıl önce PKK'nın kurucu üyelerinden Sakine Cansız hakkında attığı tweet hatırlatıldı. Kaftancıoğlu'na yine 'Sakine Cansız kimdir?' diye sorulmuş, Kaftancıoğlu soruya 'dünden bugüne değişmedim' diyerek PKK'nın kurucusu terörist Sakine Cansız'ı terörist olarak görmediğini söylemişti

"KATİL DEVLET' DEMİŞTİ

Kaftancıoğlu, "Tarihte bugün, Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15 Taksim'de" mesajı ile Ermenilerin yıllardır sürdürdüğü yalanı savunurken, kendi milletine katil demekten çekinmedi. Kongre devam ederken Halk TV'nin CHP'li Kaftancıoğlu'nun sözde soykırımla ilgili skandal paylaşımlarını sert ifadelerle haber yapması dikkat çekti.

HALK TV: CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARINI KABUL EDEN TWEET

Halk TV; 13 Ocak 2018 tarihinde Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu paylaşımını eleştirdi ve "Canan Kaftancıoğlu'ndan Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden tweet!" başlıklı haber yayınladı. Halk TV; resmi Twitter hesabından söz konusu haberi de paylaştı.

HALK TV HABERİ, KAFTANCIOĞLU TWEETİ UÇURDU

Fondaş Halk TV'nin, "Canan Kaftancıoğlu'ndan Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden tweet!" başlıklı tweetindeki linke tıklandığında haberin silindiği görülmüştü.

KAFTANCIOĞLU 9 YIL 8 AY 20 GÜN YEDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan ceza almıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu'nu PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi konumunda olan ve kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET SUÇU



Kaftancıoğlu'nu, müşteki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun alenen icra edilmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkarmıştı. Kaftancıoğlu'nun üzerine yüklenen suçu, bir suç işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle de ceza 1 yıl 6 ay 20 güne çıkarılmıştı.

Kaftancıoğlu'nu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, fiili alenen işlenmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 9 aya çıkarmıştı. Mahkeme, sanığın üzerine yüklenen suçu bir suç işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle ceza 2 yıl 4 aya çıkarılmıştı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ AŞAĞILAMA SUÇU

Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, bu cezayı da suçun birden çok işlenmesi nedeniyle 1 yıl 8 aya yükseltmişti.

Bazı paylaşımların darbe girişiminin yaşandığı zaman dilimin hemen akabinde olduğuna dikkat çeken yerel mahkeme, Kaftancıoğlu'nu "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmış, bu suçun birden çok kez işlediğinin anlaşılması üzerine cezayı 2 yıl 8 aya çıkarmıştı.