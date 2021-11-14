CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ikiyüzlülüğü

Kutuplaşma siyasetini her fırsatta kullanan, tehditkar söylemleri ile toplumun sinir uçlarını geren Kemal Kılıçdaroğlu dün her zamanki tavrının aksine 'Helalleşme' çıkışında bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' iki yüzlülüğünü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gözler önüne serdi.

Bakan Varank paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki açıklamalarına yer verdi. Varank, paylaştığı videoda "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun helallik isteğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap…" ifadelerini kullandı.