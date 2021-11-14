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    • 14.11.2021 17:08
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    • 14.11.2021 17:09
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ikiyüzlülüğü

    Farklı dönemlerde öğretmenlere, hakim ve savcılara, sanatçılara, polislere, memurlara kısacası toplumun her kesiminden kişilere hakaretler ve tehditler yağdıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı video mesaj ile "helalleşme" çıkışında bulundu. Her fırsatta negatif siyaset dili kullanan Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tavrını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştığı bir video ile yeniden gözler önüne serdi.

    Kılıçdaroğlu’nun helalleşme ikiyüzlülüğü

    Kutuplaşma siyasetini her fırsatta kullanan, tehditkar söylemleri ile toplumun sinir uçlarını geren Kemal Kılıçdaroğlu dün her zamanki tavrının aksine 'Helalleşme' çıkışında bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' iki yüzlülüğünü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gözler önüne serdi.

    Bakan Varank paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki açıklamalarına yer verdi. Varank, paylaştığı videoda "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun helallik isteğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap…" ifadelerini kullandı.

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