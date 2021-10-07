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    • 07.10.2021 21:00
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    CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun (Kanas Canan) kirli geçmişi: Teröre destek, kutsal değerlere ve milli iradeye hakaret, porovokasyon...

    Devlete seri katil diyip, milli iradenin temsilcisi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a ve polislere hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alıp teröristlere destek veren 'Kanas Canan' lakaplı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplumun vicdanını yaralamaya devam ediyor. Milli ve manevi değerlere düşman tutum sergileyen Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişini sizler için deşifre ettik.

    Kanas Canan’ın kara ve kirli geçmişi!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milli ve manevi değerlere düşman tutumuyla halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.

    Daha önce devlete katil diyip polise hakaret eden, Türk milletinin kutsalını ayaklar altına alan, teröre ve teröriste açıktan destek verip provokatif eylemlerde başı çeken Kaftancıoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

    CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun temsilcisi olduğu partinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Atatürk" diyemeyişi ve başta Gezi ihaneti olmak üzere her türlü provokatif eylemlerde baş göstermesi birçok kişinin malumu.

    Takvim.com.tr Kanas Canan lakaplı, DHKP-C sempatizanı Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişini bir kez daha deşifre etti;

    SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA DESTEK VERDİ
    Tarih ve arşivler tarafından yalanlanan sözde 'Ermeni Soykırımı'nı savunan tweet attı.

    Devlete alçakça "katil değil, seri katil" yakıştırması yaptı.

    "İnandığınız Allah topunuzun belasını versin" diyerek toplumun manevi değerlerini ayaklar altına aldı.

    KOBANİ PROVOKASYONU VE GEZİ PARKI...
    Kobani olaylarında provokatif tweet atarak sokak çağrısı yaptı.

    Gezi Parkı ihanetinde, eylemci görünümlü militanların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yazdığı hakaret dolu duvar yazısını paylaştı.

    15 TEMMUZ'DA VATANDAŞLARA HAKARET
    15 Temmuz gecesi, vatan mücadelesi için sokaklara dökülen vatandaşlara "İnandığınız Allah sizin belanızı versin" diyerek alçakça hakaret etti.

    AZİZ ŞEHİTLER İLE İLGİLİ ÇİRKİN PAYLAŞIM
    Vatanı için şehadet şerbeti içen Aziz şehitler hakkında skandal bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı, "Vatanı yüzünden ölenlere, vatanı için öldü muamelesi yapıp kimi kandırıyorsunuz? Ne şehidi vatanı yüzünden katledilen insanlar onlar" ifadelerini kullandı.

    PKK'LI CANSIZ'A AÇIK DESTEK
    Canan Kaftancıoğlu PKK'nın kurucusu terörist Sakine Cansız'a destek verdi.

    CHP'nin o dönem PKK'nın siyasi kolu olan BDP ile aynı yola girmesini savundu.

    PKK PROPAGANDASI
    Kaftancıoğlu terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı BAKUR belgeselini destekledi.

    DOMUZ ETİ YEDİ, TWİTTER'DAN PAYLAŞTI
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden domuz eti yediğine dair bir görsel paylaşıp adeta Müslüman mahallesinde salyangoz satma çabasına girişen Kaftancıoğlu, "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" ifadelerini kullandı.


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    Rektörün arabasında tepinen vandal için eylem
    Haberler Güncel CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun (Kanas Canan) kirli geçmişi: Teröre destek, kutsal değerlere ve milli iradeye hakaret, porovokasyon...
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