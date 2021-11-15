"Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na Kocasakal'dan tepki: Lafa gelince Atatürkçüsünüz...

Kutuplaşma siyasetini her fırsatta kullanan, tehditkar söylemleri ile toplumun sinir uçlarını geren Kemal Kılıçdaroğlu dün her zamanki tavrının aksine 'Helalleşme' çıkışında bulundu.
CHP TABANI RAHATSIZ
Kılıçdaroğlu "helalleşme" paylaşımı ile tabanı kadar parti ile özdeşleşmiş, kongrelerde rakibi olmuş isimlerin de tepkisini çekti. O isimlerden biri de eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal oldu.
Kocasakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimini hedef aldı.