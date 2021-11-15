"Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na Kocasakal'dan tepki: Lafa gelince Atatürkçüsünüz...

Kaftancıoğlu'nun geçmişte yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımlarını hatırlatarak, "Bu arada her ne kadar, maratonlarda tişörtlerde 1919, 1923 varsa da, Sayın Çelebi'nin dediği gibi zihinlerde 1915 var. O nedenle 1915 Ermeni soykırımı ile de 'yüzleşilmeli', helalleşilip kucaklaşılmalı. Herhalde 1919 Canan Hanım'ı kıracak halleri yok." dedi.

DERİN YARALAR

Kılıçdaroğlu gündeme gelen ve tepkilere neden olan videosunda, "Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım, şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. ifadelerine yer vermişti.