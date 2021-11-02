"OYLAR KAZANMAYA YETMİYOR"

Atıcı ayrıca, "Oyları toplayın, İYİ Parti ile CHP'nin oyları cumhurbaşkanlığı almaya yetmiyor. Buradaki kritik cümle odur, HDP ile ittifak değil, HDP seçmeninin oyunu almak. HDP seçmeninin oyunu cumhurbaşkanlığında alma ihtimalimiz yüksektir uygun bir aday bulursak eğer. O nedenle de cumhurbaşkanlığında söz sahibi olacağımıza ben inanıyorum. İş o noktaya gelince milletvekilliği seçimlerinde de aslında CHP ve İYİ Parti'nin bu şekilde HDP'li milletvekillerinin de desteğiyle Meclis'te de çoğunluğu sağlayacağına inanıyorum. O nedenle İYİ Parti ittifakının korunması ama HDP seçmenine de uzak olunmaması gerektiğini düşünmemiz lazım."dedi.

CHP TIKANDI KALDI

"Bu hassasiyetlere dikkat ederek biz HDP tabanına yaklaşabiliriz," diyen Atıca "Bu mümkündür, HDP tabanı da bize yaklaşmaya şu anda çok hazırdır. Çünkü gördüler birleşince başarabildiğimizi. İktidarı çıldırtan da bu zaten. Bir andan ittifakı sağlam tutup bir yandan HDP seçmenine yaklaşmak lazımken biz de bir yandan CHP oylarını kendi özgücümüzle yükseltmeye çalışıyoruz. Doğu turunun da hikayesi bu." dedi.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise "Millet İttifakı" içinde inanılmaz oyunlar oynanıyor." diyerek bir yazı kaleme aldı. İttifakta durumu tespit eden Övür'ün yazısı şu şekilde,

Geçmişte Bizans'a benzetilerek "CHP'de oyun bitmez" deniyordu. Şimdi ise hem CHP içinde hem de CHP'nin başını çektiği "Millet İttifakı" içinde inanılmaz oyunlar oynanıyor.

Sadece son birkaç aya bakın. Çok açık biçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini adaylaştıran çıkışlar yapınca, Millet İttifakı içinde kıpırdanmalar başladı ve arka arkaya meydan okumalar geldi.



Bunun öncülüğünü de İP Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Akşener, önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Fatih"leştiren çıkışıyla gündemi sarstı. Sonra cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçip, "Başbakan olacağım" hamlesi geldi. Yetmedi, "mürit" olacağını bile söyledi. Böylece Kılıçdaroğlu'nu ters köşeye yatıracağını düşündü. Tabii bütün bunlar ikincil aktörlerin söyledikleriyle daha da büyüdü.



O günlerde konuştuğum bir CHP'li şöyle diyordu:

"CHP içinde Kemal Bey'i hafife alanlar hep yanıldı. Şimdi aynı şeyi muhalefet cephesinde görüyoruz. Kemal Bey'in hamlelerine Meral Hanım, CHP içindeki bir aktörü parlatarak cevap veriyor. Şunun farkında değiller; Kemal Bey, istediği anda İmamoğlu'nu da Yavaş'ı da öyle bir itibarsızlaştırır ki, sokağa bile çıkamazlar..."

Bu tespit, CHP'nin tezkereye HDP ile birlikte "hayır" demesinden sonra daha da anlamlı oldu. Kılıçdaroğlu, "Tezkereye evet dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz" gibi öyle ağır bir ithamda bulundu ki, "milliyetçi" İP'çilerin sesleri solukları kesildi, dilleri dolandı. Akşener, bu vahim açıklama karşısında bile tek kelime etmedi, edemedi.



Sadece İP'li Müsavat Dervişoğlu, kıvrana kıvrana şunları söyleyebildi:

"Partimizi cumhuriyetle ihanet noktasında bir değerlendirmeye tabi tutabilmek için önce akıldan vareste olmak lazım."

Gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu hiç gözünün yaşına bakmadan, kendisine karşı çıkma ihtimali gördüğü Akşener'i ve partisini "ihanetle" suçlamaktan geri durmadı.



Böylece Kılıçdaroğlu, HDP ve küresel dostu Biden'ın Suriye tezine destek verdiğini ilan ederken, Akşener'e de şu mesajı iletti

"Sakın başka oyun kurmaya kalkma, birinci turda HDP'yle birlikte hareket eder ve senin oyununu bozarım..."

Bugüne kadar bütün tezkerelere "evet" diyen Kılıçdaroğlu'nun, son tezkereye "evet" diyenleri "cumhuriyete ihanetle" suçlaması, ilk bakışta kendisini etkili kılsa da, Millet İttifakı'nı zora soktu ve 10 ülke büyükelçisinin çıkışıyla birlikte AK Parti ve Cumhur İttifakı'na da müthiş bir fırsat sundu.

Bu da Millet İttifakı'nın 2023 yolculuğunda derin bir siyasi kırılma anlamına geliyor. Bunu telafi etmeleri ve halka umut vermeleri de çok zor.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ



KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ HDP'LEŞTİRİYOR

AK Parti'nin CHP'yle ilgili yaptığı değerlendirmede "Kılıçdaroğlu, CHP'yi HDP'lileştirme yolunda bir adım daha attı" ifadeleri yer aldı.

CHP HDP'NİN İSTEĞİNE GÖRE HAREKET EDİYOR

CHP 2019 yerel seçimlerinde ittifakın gizli ortağı olarak Millet İttifakı denklemine dâhil olan HDP'nin istek ve tutumlarına göre hareket etmektedir. CHP son dönemde HDP'nin kamuoyu önünde yaptığı çağrıları destekler nitelikte açıklamalar yapmakta ve politikalarını bu yönde geliştirmektedir. CHP tarafından Irak ve Suriye Tezkeresi bu bağlamda reddedilmiş ancak farklı gerekçeler ortaya atılarak dezenformasyonla kamuoyu yanıltmaya çalışılmıştır.