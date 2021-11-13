Beyoğlu'nda "şikayetini geri çek" dayağı: Zorla karakola götürmeye çalıştılar

Olay, 13 Haziran Pazar günü Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'nin cep telefonu çalındı. Olayın ardından M.Y., polise giderek, cep telefonun çalındığına ilişkin şikayette bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, M.Y.'nin cep telefonunun İ.A., tarafından çalındığını tespit etti. Hırsızlık şüpheli İ.A.'nın U.U, E.S, H.A. ve M.T. isimli arkadaşları, önceki gün M.Y.'nin yanına giderek, şikâyetçi olduğu için önce dövdüler ardından şikâyetini geri çekmesi için zorla taksiye bindirip, polis merkezine götürmek istedi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, U.U, E.S, H.A. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında, cep telefonunu çalan İ.A. da gözaltına alındı.