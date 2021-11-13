Beyoğlu'nda "şikayetini geri çek" dayağı: Zorla karakola götürmeye çalıştılar

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, M.Y.'nin cep telefonunun İ.A., tarafından çalındığını tespit etti. Hırsızlık şüpheli İ.A.'nın U.U, E.S, H.A. ve M.T. isimli arkadaşları, önceki gün M.Y.'nin yanına giderek, şikâyetçi olduğu için önce dövdüler ardından şikâyetini geri çekmesi için zorla taksiye bindirip, polis merkezine götürmek istedi.