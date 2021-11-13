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    • Güncel
    • 13.11.2021 14:41
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    • 13.11.2021 14:41
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    Beyoğlu'nda "şikayetini geri çek" dayağı: Zorla karakola götürmeye çalıştılar

    İstanbul Beyoğlu'nda  M.Y., isimli kişi cep telefonunu çaldırdı. Şikayette bulunan M.Y., cep telefonunu çalan kişilerin arkadaşları tarafından önce dövüldü, ardından şikayetini geri çekmesi için zorla taksiye bindirilip polis merkezine götürülmek istendi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    DHA
    Beyoğlu’nda şikayetini geri çek dayağı

    Olay, 13 Haziran Pazar günü Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'nin cep telefonu çalındı. Olayın ardından M.Y., polise giderek, cep telefonun çalındığına ilişkin şikayette bulundu.

    Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, M.Y.'nin cep telefonunun İ.A., tarafından çalındığını tespit etti. Hırsızlık şüpheli İ.A.'nın U.U, E.S, H.A. ve M.T. isimli arkadaşları, önceki gün M.Y.'nin yanına giderek, şikâyetçi olduğu için önce dövdüler ardından şikâyetini geri çekmesi için zorla taksiye bindirip, polis merkezine götürmek istedi.

    Olayın ardından çalışma başlatan polis, U.U, E.S, H.A. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında, cep telefonunu çalan İ.A. da gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden U.U, E.S. ve H.A. isimli kişiler hakkında polis merkezinde tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



        TUTUKLANDILAR
        M.T. ve İ.A. ise "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan tutuklandı.

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