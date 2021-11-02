HDP CHP'den yeni talepte bulundu: Kürtlere özerklik sözü bizzat Mustafa Kemal tarafından verildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, bu kez CHP'lileri kızdıracak yeni bir istekte bulundu. HDP'li Bakırhan, özerklik talebinde Mustafa Kemal'in sözünü hatırlattı.
HDP Eş Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarıyla ilgili konuştu.
CHP ve İyi Parti öncülüğündeki Millet İttifakı ile 2019 yerel seçimlerinde kurdukları ittifaka değinen Bakırhan, 'demokrasi ittifakının' iktidara verilen en iyi yanıt olduğunu vurguladı.
"MUSTAFA KEMAL KÜRTLERE ÖZERKLİK SÖZÜ VERDİ"