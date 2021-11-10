Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan MİT TIR'ları kumpasındaki gizli belgeleri Can Dündar'dan önce temin etmiş!



"GİZLİ KALMASI GEREKEN BİR BELGEYİ SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK YAPMAK AMACIYLA SERVİS ETMİŞTİR"

Konuyu gündeme getiren AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci "Şimdi Lütfü Türkkan'ın tabii son günlerdeki halini gördük, biliyoruz. Fakat onu dışında da bir husus var.

Lütfü Türkkan, sadece şehit yakınına hakaret eden bir şahıs değil, aynı zamanda MİT'e ait gizli kalması gereken belgeyi, biz 2014'ün Eylül ayında ifşa ettiğini kendi tweetinden tespit ettik.