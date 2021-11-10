Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan MİT TIR'ları kumpasındaki gizli belgeleri Can Dündar'dan önce temin etmiş!

İYİ Partili Türkkan'ın MİT TIR'ları belgelerini, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan ceza alan firari Can Dündar'dan önce temin ettiği ortaya çıktı. Şehit yakınına küfür ederek büyük tepki toplayan Türkkan'ın, Dündar'dan yaklaşık 8 ay önce bilgileri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.
"GİZLİ KALMASI GEREKEN BİR BELGEYİ SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK YAPMAK AMACIYLA SERVİS ETMİŞTİR"
Konuyu gündeme getiren AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci "Şimdi Lütfü Türkkan'ın tabii son günlerdeki halini gördük, biliyoruz. Fakat onu dışında da bir husus var.
Lütfü Türkkan, sadece şehit yakınına hakaret eden bir şahıs değil, aynı zamanda MİT'e ait gizli kalması gereken belgeyi, biz 2014'ün Eylül ayında ifşa ettiğini kendi tweetinden tespit ettik.
Bu daha önce nasıl gözden kaçırılmış o tabi bir soru işareti. Ama artık gözden kaçırılmamış ve ceza zaman aşımı, soruşturma zaman aşımı geçmemiş vaziyette. Tweeti 29.09.2014 tarihli atıyor. Ben bunu kendi sosyal medyamdan da yayınladım ve Cumhuriyet başsavcılarımızın dikkatine sundum. Ne diyor; 'Adana'da durdurup aranan tırlara ait arama tutanağı' diyor. Tutanağı da yayınlıyor; 'Bu silahlar El-Nusra'da mı? IŞİD'de mi? PKK'da mı şimdi?' diye soru soruyor.