Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor: Tarihi Bakan açıklayacak

Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Turistik Doğu Ekspresi'nin saferlerine başlama tarihini önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi. Milletvekili Arslan, "Mevcut Doğu Ekspresi'nin her gün seferlerinin karşılıklı olarak devam edeceği konusunda en ufak bir sıkıntı yok. Bunu önceki gün de bakanımızı ziyaretimde tekrar teyit ettik. Gelelim bizim için önemli olan özellikle Turistik Doğu Ekspresi'ne, onu da bakanımızla konuştuk. İlgili bürokratlarla zaten uzun bir süredir konuşuyorduk. Hazırlıklarını yapıyorlar arkadaşlar, çok değil birkaç gün içerisinde bakanımız bizzat kendisi hangi tarih itibarı ile başlayacağını deklare edecek" dedi.