İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 34. duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davanın müdahillerinden Suat Aytın ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayrılmasına karar verilmesini istedi.
Mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Baransu hakkında, daha önce FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesince mahkumiyet kararı verildiğinden, bu suç yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.
BARANSU'YA BAVULU OPÇİN VERDİ
Mütalaada, bir bavul dolusu gizli askeri belgenin Mehmet Baransu'ya Tuncay Opçin tarafından verildiği kaydedildi.