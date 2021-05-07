Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın köşe yazısı şu şekilde:
Size bugünden geriye kronolojik olarak anlatayım:
Kılıçdaroğlu, bugün Ahmet Altan başta olmak üzere "Taraf'ın tetikçisi" dediği herkese sahip çıkan bir noktada. Ancak CHP'nin yargılamak istedikleri var ve onların tek suçu ya AK Partili olmak ya da AK Parti'ye yakın olmak.
Yani FETÖ'yü başından sonuna ve hâlâ destekleyen bir gazeteciyseniz, CHP serbest kalmanız için kendisini ortaya atar.
Ancak % 52 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı veya partisini destekliyorsanız, sizin hakkınız "TRT'de canlı yayında yargılanmaktır." Örnek bana ait değil, bizzat CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya aittir.
Yine Samanyolu TV'den Zaman'a, Bugün TV'den Karşı Gazetesi'ne değin tüm FETÖ'cü yayınlara CHP "basın özgürlüğü" diyerek nasıl cansiperane kendini kalkan yapmıştı; hatırlarsınız...
Fakat CHP lideri, FETÖ'cü Zaman'a desteğe giderken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, tam da 7 Haziran seçimi öncesi ne demişti: