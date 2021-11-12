Şırınga çikolata 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüne sebep olmuştu, davada sanıklar sorumluluk kabul etmedi

Olay sonrası ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Köksal ailesinin avukatlarının yanı sıra Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Fatma Şahin, Koray Hozantaş ve sanık avukatları katıldı.
"BAKANLIK BENİ HİJYEN KONTROLÜ İLE GÖREVLENDİRDİ"
Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Koray Hozantaş kantinde denetim yapmaya gittiğinde böyle bir ürünle karşılaşmadığını belirterek, "Ben o kantine hayatımda ilk kez yani olaydan 12 gün önce gittim. Ben gördüğüm üründen sorumluyum, o kantinde bir hafta önce ya da bir hafta sonra ne satıldığını bilemem. Bakanlık beni hijyen kontrolü yapmam için oraya gönderdi. Kantine gittiğimde böyle bir ürünle karşılaşmama rağmen ben de sorumlu tutuluyorum. Belki de o ürün benim denetim yaptığım saatte tükenmiş de olabilir" İfadelerini kullandı.