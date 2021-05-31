Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçan suç örgütü lideri Sedat Peker 4 haftadır gündemi meşgul ediyor. Önündeki kağıtlara göre konuşan mafya lideri bilinçli bir stratejiye göre konuşturularak kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.
REZERVUAR KÖPEKLERİ...
Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile başlayan iddialarına FETÖ'cülerle iş birliği yaparak Türkiye'yi terör destekçisi göstermek için sahte belgeler yayımlayan Can Dündar'ı aklamaya kadar götürdü. Türkiye'yi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasıyla birlikte FETÖ suflesi aldığı netleşti.
İddialarının tamamını firari üst düzey FETÖ'cülerden Emre Uslu, Kerim Balcı, Yavuz Baydar, Tuncay Opçin, Said Sefa, Cevheri Güven, Ergun Babahan ve kara propaganda aygıtları tarafından daha önce dile getirilmesi şüpheleri artırdı.
2023 seçimlerine giderken Peker'in FETÖ'yle beraber yaptığı algı operasyonu, Quentin Tarantino'nun büyük bir kısmı tek bir mekanda geçirdiği "klostrofobik filmi" Rezervuar Köpekleri'ne benzetiliyor. Film orijinal bir soygun hikayesini konu alıyor. Büyük bir hırsızlık olayı için bir araya gelen bir ekip, birbirlerinin isimlerini bile bilmeyen bir grup hırsızdan oluşuyor. Soygunda yaşanan bir aksaklık nedeniyle kan gölüne dönen atmosferde polisten kaçmaya çalışan ekip, aralarında bir polis casusunun olduğunu öğreniyorlar ve bu kanlı mücadele fiziksel şiddeti de anbean artan psikolojik bir savaşa dönüşüyor.
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