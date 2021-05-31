Bunun için bir körfez ülkesinden de destek alınabilir.

Cevheri Güven

KILIÇDAROĞLU'NU İKTİDARA GETİRME DENEMESİ YAPILABİLİR

Türkiye'de önümüzdeki 6 ay içerisinde çok hareketli bir siyaset gündeminin olabileceğini görüyorum. Bu 6 ay sonra Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelecek demek değil ama böyle bir deneme olabilir.

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Said Sefa

FETÖ'cü Uslu'nun söylediği gibi plan devreye sokuldu ve Biden'ın açıklamaları 2021'in ilk 6 ayında Biden'ın açıklamaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden'a selam göndermesi ve sonrasında suç örgütleri üzerinden gerçekleştirilen operasyonlar ve son olarak erken seçim yaygarası ile 6 aylık planın devreye sokulduğu ortaya çıkmış oldu.