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    • 31.05.2021 20:27
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    Kaçak mafya lideri Sedat Peker'den büyük hata... ile ilgili tweetlerini sildi

    BAE'de bulunan "Caz Sedat" lakaplı firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in ile geçmişini anlattığı tweetlerini sildiği ortaya çıktı. FETÖ'nün de araç olduğu uluslararası kumpasın sözcülüğünü üstlenen gangsterin bu hatası, oluşturmaya çalıştığı bütün planı suya düşürdü. Takvim.com.tr'nin özel haberi....

    takvim.com.tr
    Kaçak mafya lideri Sedat Peker'den büyük hata

    Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçan suç örgütü lideri Sedat Peker 4 haftadır gündemi meşgul ediyor. Önündeki kağıtlara göre konuşan mafya lideri bilinçli bir stratejiye göre konuşturularak kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

    REZERVUAR KÖPEKLERİ...

    Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile başlayan iddialarına FETÖ'cülerle iş birliği yaparak Türkiye'yi terör destekçisi göstermek için sahte belgeler yayımlayan Can Dündar'ı aklamaya kadar götürdü. Türkiye'yi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasıyla birlikte FETÖ suflesi aldığı netleşti.

    İddialarının tamamını firari üst düzey FETÖ'cülerden Emre Uslu, Kerim Balcı, Yavuz Baydar, Tuncay Opçin, Said Sefa, Cevheri Güven, Ergun Babahan ve kara propaganda aygıtları tarafından daha önce dile getirilmesi şüpheleri artırdı.

    2023 seçimlerine giderken Peker'in FETÖ'yle beraber yaptığı algı operasyonu, Quentin Tarantino'nun büyük bir kısmı tek bir mekanda geçirdiği "klostrofobik filmi" Rezervuar Köpekleri'ne benzetiliyor. Film orijinal bir soygun hikayesini konu alıyor. Büyük bir hırsızlık olayı için bir araya gelen bir ekip, birbirlerinin isimlerini bile bilmeyen bir grup hırsızdan oluşuyor. Soygunda yaşanan bir aksaklık nedeniyle kan gölüne dönen atmosferde polisten kaçmaya çalışan ekip, aralarında bir polis casusunun olduğunu öğreniyorlar ve bu kanlı mücadele fiziksel şiddeti de anbean artan psikolojik bir savaşa dönüşüyor.

    KAÇAK GANGSTER AKŞENER İLE İLGİLİ TÜM TWEETLERİNİ SİLDİ

        Tüm bu gelişmeler yaşanırken bugün Peker'in Meral Akşener ile geçmişini anlattığı tweetlerini sildiği ortaya çıktı. Akşener 5 Şubat 2019'daki partisinin grup toplantısında Peker'in silahlanma çağrısına tepki göstermişti. Peker de Akşener'in kendisiyle çalıştığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

        Peker'in Akşener ile geçmişini anlattığı sildiği tweetleri şöyle:

        "Parti başkanı Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa 1997'de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı'yken, ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse, asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır.

        Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa İzmit'teki Welborn Otel'de Gürkan Turizm'in sahibinin oğlunun 2014 yılındaki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek bir kenarda birçok şahidin huzurunda benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur? Bence bununla ilgili suç duyurusunda bulunmalıdır."

        TEZGAH BÖYLE BAŞLADI! AKŞENER, SOYLU'YU GÖREVE DAVET ETTİ

        Akşener grup toplantısında ne demişti;

        "Bu tür davranışlar İçişleri Bakanlığı'nın görevini yapmadığı anlamına gelir. İçişleri Bakanlığı bu iradeyi koymadığı taktirde kaos çıkar. Bu tür gruplar insanlar cesaret alır. O zaman sokağın dili konuşmaya başlar. Bu da Türkiye açısından son derece yanlış son derece kötü bir iştir. İçişleri Bakanlığı ve sayın bakanı göreve davet ediyorum. Böyle birşey olmaz. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var."

        "KANLARINDA DUŞ ALACAĞIZ"IN PERDE ARKASI

        Tarih 4 Şubat 2019... İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılışa gelen taraftarlarına Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yapan çete lideri Peker, 31 Mart 2019'daki yerel seçimler ile ilgili, "Şimdiden seçimlerde YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar" sözlerini sarf etmişti.

        Peker bu infial oluşturan açıklamalarından kısa bir süre sonra Karabağ'a kaçmıştı.

        EMRE USLU DEVREYE SOKULAN PLANI ARALIK AYINDA AÇIKLAMIŞ

            Türkiye'ye yönelik 2021 yılı Ocak ayından bu yana adım adım ilerleyen siyasi karışıklık planının bugün suç örgütü lideri Sedat Peker ile devreye sokulan operasyonlar ve erken seçim yaygarası ile taçlandırılma çabası FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşmasıyla deşifre olmuştu. Uslu'nun Türkiye'de 6 aylık bir vadede siyasi değişiklik sinyalleri verdiği ortaya çıktı.

            FETÖ'cü Emre Uslu Aralık 2020'de yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun denklemin bir ucuna batı başkentlerinde gerçekleştirilen operasyonla körfez ülkelerinin desteğiyle oturtulduğunu söylemiş.

            Üst düzey FETÖ'cü Uslu kumpası böyle açıklamış:

            "BATI KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

            Denklemin bir ucuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturtulduğunu, bunun için batı başkentlerinde önemli çalışmaların yapıldığını biliyorum.

            Kerim Balcı

            BİR KÖRFEZ ÜLKESİNDEN...

            Bunun için bir körfez ülkesinden de destek alınabilir.

            Cevheri Güven

            KILIÇDAROĞLU'NU İKTİDARA GETİRME DENEMESİ YAPILABİLİR

            Türkiye'de önümüzdeki 6 ay içerisinde çok hareketli bir siyaset gündeminin olabileceğini görüyorum. Bu 6 ay sonra Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelecek demek değil ama böyle bir deneme olabilir.

            ,

            Said Sefa

            FETÖ'cü Uslu'nun söylediği gibi plan devreye sokuldu ve Biden'ın açıklamaları 2021'in ilk 6 ayında Biden'ın açıklamaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden'a selam göndermesi ve sonrasında suç örgütleri üzerinden gerçekleştirilen operasyonlar ve son olarak erken seçim yaygarası ile 6 aylık planın devreye sokulduğu ortaya çıkmış oldu.
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            Suç örgütüne himaye iddiası boşa çıktı!
            Haberler Güncel Kaçak mafya lideri Sedat Peker'den büyük hata... Meral Akşener ile ilgili tweetlerini sildi