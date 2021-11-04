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    • Güncel
    • 04.11.2021 10:44
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    • 04.11.2021 11:29
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    SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile çalışma grubu kuracağız! Teklif Biden'dan geldi

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlütoğlu, ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye gelen teklifi açıkladı. Bakan Çavuşoğlu "ABD’nin PKK / YPG ile iş birliği FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve S400’lere ilişkin tutumu müttefiiklik ruhu ile bağdaşmıyor. ABD’nin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi." dedi.

    DHA
    Biden’ın Türkiye’ye teklif

    Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

    Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun kesin hesap ve bütçesi ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay Raporu da görüşülecek.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.

    Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesini değerlendirdi.

        "TEKLİF BİDEN'DAN GELDİ"
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesini değerlendirdi. ABD yönetimiyle temasların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Biden ile pazar günkü görüşmeleri yapıcı bir atmosferde geçti" dedi.

        "ABD'NİN TUTUMU MÜTTEFİKLİK RUHUYLA BAĞDAŞMIYOR"
        ABD'nin PKK/PYD/YPG'yle işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor" diyen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla vurguladı. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu kez teklif Biden tarafından geldi, ele alınacak konuları çalışıyoruz" diye konuştu.

        "TALİBAN İLE AKTİF DİPLOMASİ İZLİYORUZ"
        Bakan Çavuşoğlu, Taliban ile de aktif diplomasi izlediklerini belirtti. "Uluslararası toplumun geneli de aşamalı angajman politikası izliyor. Tanıma konusunda ise aceleci değiliz, sahadaki uygulamaları yakından takip ediyoruz" dedi.

        Biden'ın Türkiye'ye teklifi

            BAŞKAN ERDOĞAN NELER DEMİŞTİ?
            G20 dönüşü uçakta "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenizin genel hatlarını neler oluşturdu? Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine dair değerlendirmeleriniz nelerdir?" sorusuna Erdoğan, "Sayın Biden ile samimi ve yapıcı havada bir toplantı yaptık. Toplantıda Mevlüt Bey, İbrahim Bey ve Hakan Bey benimle birlikteydiler. Kendisinin yanında da Dışişleri Bakanı ile güvenlik ve istihbarattan sorumlu isimler vardı. Toplantıyı gayet olumlu bir havada devam ettirdik." yanıtını verdi.

            "Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında iş birliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık." diyen Erdoğan, bunun için gerekli talimatları verdiklerini aktardı.

            Hazine ve Maliye Bakanlarına muhataplarıyla çok daha sık görüşmelerini söylediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Böylece inşallah ekonomide ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefimize ulaşırız ve bu yolda yürürüz. NATO ittifakı ve stratejik ortaklık bağlamında atılacak adımları da istişare etme fırsatını bulduk. Hepsinden öte bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Tam aksine, yine bununla ilgili de Savunma Bakanlarımızın birbiriyle görüşecekleri gibi Dışişleri Bakanlarımız da muhataplarıyla görüşerek inşallah iki ülke ilişkilerini ilgilendiren bu hassas konuyu da neticelendirmeyi umuyoruz. Biden 'Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım.' dedi. Ben de kendisine 'Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum' dedim. İnşallah Savunma Bakanlarımız da birbirleriyle görüşmeleri devam ettirecekler. Bugünkü toplantıya katılan arkadaşlarımızın bu işi yakın markajda tutmasıyla inşallah bunu nihayetlendirirsek, burada iki tane önemli başlığımız olacak, biri tedarik, biri de elimizdeki F-16'ların modernizasyonu. Bunların da o arada inşallah yapılma durumu söz konusu olacak."

            "GÖRÜŞME 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ"
            Erdoğan, "Biden'e 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabınızı takdim ettiniz. 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' çalışması da vardı. Bu ikisiyle ilgili geri dönüşleri neler oldu?" sorusuna, "Gerek benim 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabımı gerekse 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' kitabını Sayın Biden'a hediye ettim. 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' kitabında benim bir takdim yazım bulunuyor. Biden'a 'Biliyorsun ben de çevreciyim.' dedim. Biz, bu kitapları verince o da 'Ben de size kendi kitabımı takdim edeceğim.' dedi. Onun da vefat eden oğlu hakkında yazdığı bir kitabı var." cevabını verdi.

                "Birleşmiş Milletler Zirvesi sonrası selefleriyle mukayese edip Biden için 'Kendisiyle iyi başladık diyemem' demiştiniz. Bu sefer bu görüşmeden sonra bu kanaatiniz değişti mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şartlar atmosfere göre değişiyor. BM sırasında farklı beklentilerimiz vardı. O farklı beklentiler olmayınca olay biraz daha farklı bir duruma doğru gitti. O gelişme farklıydı. Bu görüşme için medya da '20 dakikalık bir görüşme olacak' diyordu. Bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Medyanın bizimle nasıl uğraştığını anlayın." ifadelerini kullandı.

                "Yani kendilerince (kabul etmeyecek, görüşmeyecek) de derler, 20 dakikaya da indirirler ama bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü." diyen Erdoğan, daha sonra diğer programlara geçtiklerini anlattı.

                Biden ile BM Genel Kurulunun yapıldığı dönemden bu yana farklı bir sürecin olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdi bizim Türkevi tam BM'nin çapraz karşısında. İnşallah gün ola harman ola. Misafir ederiz, orada da görüşmemizi yapabiliriz, o da olur, niye olmasın. Ayrıca güvenlik, savunma, ticaret, terörle mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere aramızdaki bütün konularla ilgili ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldık, anlaştık. İnşallah bu konuları da ilgili arkadaşlarımız bizzat yürütecekler." diye konuştu.

                "TEMEL ÖNCELİKLERDE MUTABAKATA VARDIK"
                Başkan Erdoğan, "Amerika'nın bugüne kadar açıkça PKK/YPG'ye verdiği destek var. Silah eğitimi devam ederken Türkiye'nin onca uyarısına rağmen tatbikat yapmaya kadar gitti işler. Sizin bu konuda aslında çok açık ve net bir mesajınız vardı. Sorumluluklar karşılanmadığı sürece her an bir operasyon sinyali verdiniz, 'Gerekirse operasyon yaparız bu bölgede' dediniz. Bu yeni süreçten ne bekliyoruz ve bundan sonraki süreç Türkiye'nin operasyon ihtimalini nasıl etkiler?" sorusuna karşılık şunları kaydetti:

                "Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Bir defa terör örgütleriyle olan mücadelemizden bizim asla sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD-YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte de NATO'da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Orada da kendilerinin olumsuz bir yaklaşımı olmadı."
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