Türkiye sınırına sadece 45 kilometre uzaklıkta! Başkan Erdoğan’ın tepki gösterdiği üsse rekor sayıda yığınak! Yunanistan’ın safındaki ABD...

Başkan Tayyip Erdoğan, Roma'da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'a Dedeağaç konusundaki rahatsızlığını ilettiğini belirterek "Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki 'Bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı.