Şehit ailesine "bacını s..erim" diyerek küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ tetikçiliğinin belgesi!

İyi Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretmişti.
Toplum vicdanını yaralayan bu olaya tepkiler çığ gibi büyürken Türkkan'ın sosyal medya hesapları üzerinden her fırsatta FETÖ tetikçiliği yaptığı ortaya çıktı.
MİT İHANETİNE DESTEK VERİP SAHİP ÇIKTI
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillenmiş, arama yapan askerler ile savcıların örgütten talimat alarak hareket ettikleri belgelenmişti. Yargı ayrıca bu eylemlerin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetmişti.
Tüm bu bilgi ve belgelere rağmen sosyal medya hesabı üzerinden tetikçilik yapan Türkkan'ın, "Adana'da durdurulup aranan TIR'lara ait arama tutanağı. Bu silahlar El Nusra'da mı, IŞİD'de mı, PKK'da mı şimdi?" diyerek provokasyona soyunduğu görüldü.