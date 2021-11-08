Şehit ailesine "bacını s..erim" diyerek küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ tetikçiliğinin belgesi!

Tüm bu bilgi ve belgelere rağmen sosyal medya hesabı üzerinden tetikçilik yapan Türkkan'ın, "Adana'da durdurulup aranan TIR'lara ait arama tutanağı. Bu silahlar El Nusra'da mı, IŞİD'de mı, PKK'da mı şimdi?" diyerek provokasyona soyunduğu görüldü.