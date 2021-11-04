Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı

Terörün siyasi ayağı HDP'yi kendinden uzaklaştırmamak için tezkereye 'hayır' oyu vererek sınırda yuvalanan hain terör örgütü PKK'ya adeta kalkan olmuştu.
İL ÖRGÜTLERİ HDPKK İÇİN AĞLIYOR
CHP'nin terör örgütü PKK'ya kalkan olarak tezkereye 'hayır' demesinin ardından il örgütleri de genel merkezinden izinden gidiyor.
DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI
CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, İl Danışma toplantısında kendisinin ve partisinin terör örgütü PKK ile ilgili yaklaşımını ortaya koydu. Yaşar, "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" dedi.
DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN