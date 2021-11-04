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    • Güncel
    • 04.11.2021 07:00
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    • 04.11.2021 09:50
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    Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı

    Terörün siyasi ayağı HDP'yi kendinden uzaklaştırmak istemeyen CHP tezkereye 'hayır' oyu vererek sınırda yuvalanan PKK'ya adeta kalkan olmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP'nin il örgütleri de eli kanlı isimler için adeta seferberlik başlattı. CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, İl Danışma toplantısında kendisinin ve partisinin terör örgütü PKK ile ilgili yaklaşımını ortaya koydu. Yaşar, “Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı” dedi.

    CHP’nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor!

    Terörün siyasi ayağı HDP'yi kendinden uzaklaştırmamak için tezkereye 'hayır' oyu vererek sınırda yuvalanan hain terör örgütü PKK'ya adeta kalkan olmuştu.


    İL ÖRGÜTLERİ HDPKK İÇİN AĞLIYOR
    CHP'nin terör örgütü PKK'ya kalkan olarak tezkereye 'hayır' demesinin ardından il örgütleri de genel merkezinden izinden gidiyor.



    DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI
    CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, İl Danışma toplantısında kendisinin ve partisinin terör örgütü PKK ile ilgili yaklaşımını ortaya koydu. Yaşar, "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" dedi.




    DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN


        Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, il ve ilçe örgütlerinin katıldığı İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Ben hukukçu falan değilim ama şahsi düşüncemi soruyorsanız evet serbest bırakılmalı, içeriden çıkamayışının kararı siyasi bir karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de onayladı" ifadelerini kullandı.



        BU YAPILAN VATANA İHANETTİR
        Yaşar'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Terör hükümlüsü birine destek çık, seçim zamanı da Ertuğrul Gazi'nin torunlarından destek iste.

        Vatan için şehit olan askerlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar. Bu yapılan vatana ihanettir" sözleriyle tepki gösterdi.

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        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Güncel Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı
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