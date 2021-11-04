Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı



Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, il ve ilçe örgütlerinin katıldığı İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Ben hukukçu falan değilim ama şahsi düşüncemi soruyorsanız evet serbest bırakılmalı, içeriden çıkamayışının kararı siyasi bir karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de onayladı" ifadelerini kullandı.