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    • 25.05.2020 16:05
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    'li SİHA yine rahatsız oldu! AKINCI TİHA'yı hazmedemedi

    Türkiye'nin gücüne güç katan ve dünyada sayılı ülkeler arasına girmesini sağlayan SİHA'lar terörle mücadelenin en önemli unsurları oldu. Ancak Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olan İstanbul milletvekili , sosyal medya hesabından SİHA'ları kastederek skandal bir paylaşımda bulundu.

    CHP'li SİHA Sezgin yine rahatsız oldu

    Türkiye'nin taarruz sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serildi.

    Baykar Teknik Müdürü , belgeselin yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

    Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra "PYD terör örgütü değildir" diyen İstanbul Milletvekili 'ndan ses geldi.

    TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ
    SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından şu şekilde açıklamada bulundu:

    "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim."

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