CHP yalana doymuyor, toplumu yanlış yönlendiriyor! Sezgin Tanrıkulu’ndan akıllara durgunluk veren deprem bütçesi yalanı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki hizmet binaları için ayırdığı 800 bin TL'lik ödeneği sanki İstanbul'un tamamına deprem çalışmaları için ayrılan bütçeymiş gibi göstererek gerçeğe aykırı açıklamada bulundu.
Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir soru önergesi vererek deprem çalışmalarına ilişkin bilgi istedi.
Sezgin Tanrıkulu'nun önergesinde; "Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul ilinde depreme karşı hassas olduğu tespit edilen ve güçlendirme çalışması yapılan bina sayısı nedir? Bunlardan kaçı kamu binasıdır?" iddiaları yer aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan Sezgin Tanrıkulu'nun sorusuna cevap verdi.