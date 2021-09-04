CHP yalana doymuyor, toplumu yanlış yönlendiriyor! Sezgin Tanrıkulu’ndan akıllara durgunluk veren deprem bütçesi yalanı







Başkanlık; Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 3 bin 179 adet kamu binasında deprem dayanımlarının belirlendiği ve güçlendirme projelerinin hazırlandığı belirtilerek, önceliklendirme ve veri toplama çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

Tanrıkulu önergesinde; "İstanbul ilinde Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların binalarının depreme karşı dayanıklılık testi yapılmış mıdır?", "2020 yılında ne kadar kaynak ayrılmıştır" şeklinde sorular yöneltti. Bakanlık tarafından sorulara verilen cevapta, deprem hazırlıkları kapsamında Bakanlığın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce İstanbul'da kullanılmakta olan 7 adet hizmet binasında Depreme Karşı Dayanıklılık Testi yaptırıldığı belirtildi.