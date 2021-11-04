FETÖ'cü teröristlere sahte kimlik hazırlayarak yurt dışına kaçmalarına yardım eden sanığa 16 yıl 6 ay hapis

FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçması için sahte kimlik ve belge hazırladığı iddiası ile yargılandığı davada Suat Bozkurt'a 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Bozkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki duruşmada dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Bozkurt'a söz verildi. Örgüt üyeliği ve resmi evrakta sahtecilikle suçlandığını hatırlatan Bozkurt, bu suçları işlediğine dair dava dosyasında yeteri kadar delil bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Sanık avukatının da savunmasının ardından Bozkurt, mahkeme başkanınca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte kimlik ve belge hazırladığı tespit edilen Bozkurt'a, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Hakkında takdir indirimi yapılmayan sanık Bozkurt, toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.