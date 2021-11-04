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    • Güncel
    • 04.11.2021 14:50
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    • 04.11.2021 15:26
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    PKK'nın CHP sorumlusu Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel'den 'katil' dedikleri Mehmetçik'e göstermelik ziyaret

    PKK cenazelerinden eksik olmayan, teröristlerin SİHA’lar ile yok edilmesini alçaklık olarak nitelendiren CHP’li Sezgin Tanrıkulu ile Özgür Özel, Mehmetçik’i ziyaret etti.

    CHP'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki temasları sürüyor.

    Son olarak CHP heyetinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz gün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'nu ziyaret etti.

    "AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN"
    Karakol komutanları ve nöbetteki askerlerle el sıkışıp sohbet eden CHP heyetinden Özgür Özel, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Mehmetçiğimizin ve komutanlarının hatırlarını sorduk. Ayaklarına taş değmesin." ifadelerini kullandı.

    SEZGİN TANRIKULU'NUN PKK'LILARI SAVUNMASI
    Ziyarette, terör örgütü PKK'ya verdiği destekle ismi sık sık anılan Sezgin Tanrkulu'nun da olması tepkilere yol açtı.

        Hatırlanacağı üzere Tanrıkulu, teröristlerin vurulmasına karşı çıkıp "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanmıştı.

        DEMİRTAŞ'A 'SEVGİLİ DOSTUM' DEMİŞTİ
        CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş, "Edirne'ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş'ı ziyaret ettim" sözleriyle duyurmuştu.
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        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Güncel PKK'nın CHP sorumlusu Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel'den 'katil' dedikleri Mehmetçik'e göstermelik ziyaret
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