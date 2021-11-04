PKK'nın CHP sorumlusu Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel'den 'katil' dedikleri Mehmetçik'e göstermelik ziyaret

Hatırlanacağı üzere Tanrıkulu, teröristlerin vurulmasına karşı çıkıp "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ'A 'SEVGİLİ DOSTUM' DEMİŞTİ

CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş, "Edirne'ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş'ı ziyaret ettim" sözleriyle duyurmuştu.