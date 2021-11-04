PKK'nın CHP sorumlusu Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel'den 'katil' dedikleri Mehmetçik'e göstermelik ziyaret

CHP'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki temasları sürüyor.
Son olarak CHP heyetinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz gün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'nu ziyaret etti.
"AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN"
Karakol komutanları ve nöbetteki askerlerle el sıkışıp sohbet eden CHP heyetinden Özgür Özel, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Mehmetçiğimizin ve komutanlarının hatırlarını sorduk. Ayaklarına taş değmesin." ifadelerini kullandı.
SEZGİN TANRIKULU'NUN PKK'LILARI SAVUNMASI
Ziyarette, terör örgütü PKK'ya verdiği destekle ismi sık sık anılan Sezgin Tanrkulu'nun da olması tepkilere yol açtı.