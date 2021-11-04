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    • Güncel
    • 04.11.2021 20:33
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    • 04.11.2021 21:02
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    Sky News Arabia yine algı peşinde: "Biden yönetimi TSK'nın sınır ötesi operasyonuna izin vermeyecek"

    İngiliz ve BAE ortaklı Sky News Arabia Türkiye üzerinden algı operasyonlarını sürdürüyor. Dün "S-400 bataryalarının İncirlik’e sevk edildiği" iddiasını ortaya atan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanlanan Sky News Arabia bugün yine algı içerikli bir iddia ortaya attı. Sky Nes Arabia'nın geçtiği Pentagon yetkilisine dayandırılan haberde, "Joe Biden yönetimi Türkiye'nin Kürt müttefiklerimizi tehdit etmesine izin vermeyecek" iddiası yer aldı.

    takvim.com.tr
    Sky News Arabia yine algı peşinde!

    İngiliz ve BAE ortaklı Sky News Arabia Türkiye üzerinden algı operasyonlarını sürdürüyor.

    S-400 YALANI
    Dün "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği" yalanını ortaya atan yayın organı, ABD'li bir yetkilinin ağzından aktardığı gerçek dışı haberde, "Türkiye, ABD Hava Kuvvetleri ve NATO kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik üssüne S400 bataryaları getirdi" iddialarına yer verdi.

    TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR
    Milli Savunma Bakanlığı çıkan haberi yalanladı. Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

    YİNE ALGI PEŞİMDE
    Sky News Arabia bugün de Pentagon kaynağına bir başka dayandırdığı haberinde yine Türkiye'yi hedef aldı.

    Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonlarını değinilen haberde "Biden yönetimi Türkiye'nin Kürt müttefiklerimizi tehdit etmesine izin vermeyecek" iddiasına yer verildi.

        İNGİLİZ VE BAE ORTAKLIĞI
        Sky News Arabi, Birleşik Krallık merkezli Sky Group ile Abu Dabi Emirliği yönetici ailesinin bir üyesi olan Mansour bin Zayed Al Nahyan'ın sahibi olduğu Abu Dabi Media Investment Corporation'ın ortak girişimi olarak yayın yapıyor.

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