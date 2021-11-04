Sky News Arabia yine algı peşinde: "Biden yönetimi TSK'nın sınır ötesi operasyonuna izin vermeyecek"

İNGİLİZ VE BAE ORTAKLIĞI

Sky News Arabi, Birleşik Krallık merkezli Sky Group ile Abu Dabi Emirliği yönetici ailesinin bir üyesi olan Mansour bin Zayed Al Nahyan'ın sahibi olduğu Abu Dabi Media Investment Corporation'ın ortak girişimi olarak yayın yapıyor.

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