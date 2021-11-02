SON DAKİKA: CHP'li Kartal Belediyesi'nin Halk TV Cumhuriyet Birgün KRT ve YÖN Radyo'ya yüz binlerce lira aktararak fonladığı ifşa oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, yalan siyasetinin üzerine her zaman "liyakat", "özgür basın", "tarafsız basın" gibi söylemlerle süslüyor. Ancak CHP'nin oyunu bir kez daha bozuldu. CHP'li Kartal Belediyesi'nin kendilerine yakın olan medyaya aktardığı yüz binlerce lira ifşa oldu.

FONDAŞ MEDYAYA AKAN PARALAR DENETİM RAPORLARINDA

CHP'ye yakın olan medya kuruluşları, partinin belediyeleri tarafından halktan alınan vergilerle düzenli olarak maaşa bağlandı. CHP'nin kazandığı belediyeler üzerinden kendine yakın medya kuruluşlarına düzenli para aktarması, son olarak CHP'li Kartal Belediyesi'nin denetim raporlarına yansıdı.

YÜZ BİNLERCE LİRA ÖDENDİ

Aralarında Halk TV, KRT, TELE 1, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin de bulunduğu medya kuruluşlarına yüz binlerce lira ödendiği ortaya çıktı.

Raporda, sadece Halk TV'nin bile CHP'li belediyelerden 75 bin 595 liralık hakediş düzenlediği görüldü.