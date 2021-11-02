Devlet Bahçeli, "Burası Kürdistan" diyen provokatöre sessiz kalan Akşener'e verdi veriştirdi

Taşkesen, "Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan. Biz varız, senin bulunduğun yer de Kürdistan. Ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" şeklinde haddini aşan skandal ifadeler kullandı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Akşener'in sessizliğine veryansın eden Bahçeli, "CHP yoğun bakımdır, CHP-HDP ikiz kardeştir. CHP bunları yapıyorken tezkereye evet demenin sancılarını yaşayan İP Başkanı 'Burası Kürdistan'dır' sözüne tek kelime dahi edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye sınırı içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Gerekirse şehit oluruz ama üniter milli devletimizi asla parçalatmayız. Kürdistan fitnesine bedenlerimizle direnir, bozkurt gibi karşılarında dururuz."dedi.

AKŞENER HAD BİLDİREMEDİ

Bölücü bir ağızla konuşan esnaf görünümlü provokatöre haddini bildiremeyen, sözde milliyetçi kökenli bir partinin lideri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sen burayı Kürdistan olarak tarifleyebilirsin başkası için de farklıdır. Bunu kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullanmakla yetindi.