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    • Güncel
    • 06.07.2021 09:36
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    • 06.07.2021 10:00
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    Kimler üretiyor? Kimler servis ediyor? İşte CHP'nin başını çektiği sistematik yalan terörü çetesi!

    Son zamanlarda CHP kaynaklı yalanlar, yandaş medya tarafından basına servis ediliyor, Millet İttifakı ve dostları tarafından dillendiriliyor, hatta eli kanlı terör örgütleri elebaşları tarafından bile destekleniyor. CHP'nin başını çektiği sistematik yalan ve iftira çetesi deşifre oldu. FETÖ'cü isimlerin de yalana çanak tutmak için sıraya girmesi dikkat çekti. Peki Türkiye'nin geleceğini hedef alan yalanları kimler üretiyor? Kimler servis ediyor? İşte sistematik yalan terörü çetesi!

    İşte sistematik yalan terörü çetesi!

    Herhangi bir uzun vadeli plan, gelecek vizyonu ve proje ile milletin karşısına çıkamayan CHP ve çetesi, yapmak yerine yapılanı karalamak üzerine bir siyaset çizgisi izliyor. Özelliklerde son aylarda yalanlarına hız veren CHP, birçok hizmeti ve mega projeyi yalanları ile hedef alarak baltamalaya çalışıyor.

    CHP ÜRETİYOR SATILIK MEDYA ÇANAK TUTUYOR
    CHP medyasının sistematik yalan ve iftira organizasyonu deşifre oldu. Yalan üretim merkezinde; BBC, DW, Cumhuriyet, Tele1, Halk TV, OdaTV, Gerçek Gündem, Sözcü, T24 gibi medya kuruluşlarının yalanı servis eden basın ve medya organlarının başında olduğu görüldü.


    TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARI DESTEKLİYOR
    Fetullah Gülen, Mustafa Karasu, Salih Müslim, Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi terör örgütü elebaşlarının yalanları desteklediği belirtildi.



    FETÖ'CÜLER KUYRUKTA!
    Yalanların sosyal medya propagandasını yapan isimler arasında Can Dündar, Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan, Emre Uslu, Said Sefa gibi Türkiye düşmanı isimlerin olması dikkat çekti.



    MİLLET İTTİFAKI YALANIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR!
    Yalanların propagandasını üstlenen siyasetçilerin ise Millet İttifakı bileşenleri ve dostları olduğu görüldü.

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    Haberler Güncel Kimler üretiyor? Kimler servis ediyor? İşte CHP'nin başını çektiği sistematik yalan terörü çetesi!