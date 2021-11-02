CHP yandaşı çukur medyasına TÜGVA'dan sivil toplum dersi: Bilmiyorsanız öğrenin



İşte TÜGVA'dan yapılan açıklama;



Türkiye Gençlik Vakfı olarak, Türkiye'nin entelektüel kapasitesini artırmak için gerçekleştirdiğimiz Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı'nda birbirinden yetenekli ancak imkanları olmayan Anadolu gençlerinin gelişimi için çalışmaktan ve bu gençleri desteklemekten onur ve şeref duyarız.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı kurumlarından biri olan Türk Hava Yolları'nın (THY) projemize, yapılan protokolle destek vermesi üezrinden başlatılan karalama kampanyası projemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

ÇUKUR MEDYASINA SİVİL TOPLUM DERSİ

Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki; sivil toplum kuruluşlarının kamu ve özel sektörle işbirliği yapması tüm dünyada ve Türkiye'de yapılmakta ve teşvik edilmektedir. Son derece doğal, normal ve sivil toplumun ruhunda olan bir işbirliğinin ayıp ve suçmuş gibi gösterilmeye çalışması art niyetlidir. Türkiye Gençlik Vakfı, kamuoyunu bilgilendirme maksadını aşan ve iftiraya varan haber ve yorumlarla ilgili tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Türkiye Gençlik Vakfı olarak Anadolulu gençlerin eğitimine daha fazla destek vermeye devam edeceğiz.