CHP yandaşı çukur medyasına TÜGVA'dan sivil toplum dersi: Bilmiyorsanız öğrenin

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin başını çektiği çukur medyasının TÜGVA'ya karşı başlattığı kirli algı operasyonları devam ediyor.
FİRARİ AJANIN TWEETLERİYLE TÜGVA'YA SALDIRDILAR
Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile ilişkili ve bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan'ın THY ile TÜGVA arasındaki protokolü kirli para aklama gibi gösterdiği tweetini haber yapan sözde gazeteler, "THY'den Selman Öğüt'ün projesi için TÜGVA'ya bin 500 tane ücretsiz uçak bileti" haberiyle TÜGVA'ya saldırdılar.
AYIP VE SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERMEK ART NİYETLİDİR
Türkiye Gençlik Vakfı, çukur medyasında çıkan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Son derece doğal, normal ve sivil toplumun ruhunda olan bir işbirliğinin ayıp ve suçmuş gibi gösterilmeye çalışması art niyetlidir.