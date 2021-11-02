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    • Güncel
    • 02.11.2021 11:13
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    • 02.11.2021 11:24
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    CHP yandaşı çukur medyasına TÜGVA'dan sivil toplum dersi: Bilmiyorsanız öğrenin

    CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin başını çektiği çukur medyasının TÜGVA'ya karşı başlattığı kirli algı operasyonları devam ediyor. Son olarak THY ile yapılan protokolü bir suç gibi yansıtan sözde gazetelere TÜGVA'dan yapılan açıklamayla 'sivil toplum' dersi verildi. Yapılan açıklamada, "Son derece doğal, normal ve sivil toplumun ruhunda olan bir işbirliğinin ayıp ve suçmuş gibi gösterilmeye çalışması art niyetlidir. " ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    Çukur medyasına TÜGVA’dan sivil toplum dersi

    CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin başını çektiği çukur medyasının TÜGVA'ya karşı başlattığı kirli algı operasyonları devam ediyor.


    FİRARİ AJANIN TWEETLERİYLE TÜGVA'YA SALDIRDILAR
    Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile ilişkili ve bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan'ın THY ile TÜGVA arasındaki protokolü kirli para aklama gibi gösterdiği tweetini haber yapan sözde gazeteler, "THY'den Selman Öğüt'ün projesi için TÜGVA'ya bin 500 tane ücretsiz uçak bileti" haberiyle TÜGVA'ya saldırdılar.


    AYIP VE SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERMEK ART NİYETLİDİR
    Türkiye Gençlik Vakfı, çukur medyasında çıkan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Son derece doğal, normal ve sivil toplumun ruhunda olan bir işbirliğinin ayıp ve suçmuş gibi gösterilmeye çalışması art niyetlidir.

        Türkiye Gençlik Vakfı, kamuoyunu bilgilendirme maksadını aşan ve iftiraya varan haber ve yorumlarla ilgili tüm haklarını saklı tutmaktadır." ifadelerine yer verildi.


        İşte TÜGVA'dan yapılan açıklama;


        Türkiye Gençlik Vakfı olarak, Türkiye'nin entelektüel kapasitesini artırmak için gerçekleştirdiğimiz Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı'nda birbirinden yetenekli ancak imkanları olmayan Anadolu gençlerinin gelişimi için çalışmaktan ve bu gençleri desteklemekten onur ve şeref duyarız.

        Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı kurumlarından biri olan Türk Hava Yolları'nın (THY) projemize, yapılan protokolle destek vermesi üezrinden başlatılan karalama kampanyası projemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

        ÇUKUR MEDYASINA SİVİL TOPLUM DERSİ
        Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki; sivil toplum kuruluşlarının kamu ve özel sektörle işbirliği yapması tüm dünyada ve Türkiye'de yapılmakta ve teşvik edilmektedir. Son derece doğal, normal ve sivil toplumun ruhunda olan bir işbirliğinin ayıp ve suçmuş gibi gösterilmeye çalışması art niyetlidir. Türkiye Gençlik Vakfı, kamuoyunu bilgilendirme maksadını aşan ve iftiraya varan haber ve yorumlarla ilgili tüm haklarını saklı tutmaktadır.

        Türkiye Gençlik Vakfı olarak Anadolulu gençlerin eğitimine daha fazla destek vermeye devam edeceğiz.

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        Çukur medyasına TÜGVA’dan sivil toplum dersi
        Haberler Güncel CHP yandaşı çukur medyasına TÜGVA'dan sivil toplum dersi: Bilmiyorsanız öğrenin
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