CHP'li belediyeler yandaş medyalarını reklama boğdu! 50 bin tirajı bile zor gören gazetelere milyonluk kıyak

OKUNMAYAN, SATMAYAN GAZETELERE MİLYONLAR MI AKITILIYOR?

CHP'li belediyeler üzerinden kamu kaynaklarının aktarıldığı gazetelerin ne tiraj başarısı var, ne de belli bir etkinliği. Adını bile çok kişinin bilmediği gazeteler, belediyelerdeki kamu kaynakları ile kollanıp zenginleştiriliyor. CHP ve ittifakını destekleyen gazetelere görülmemiş düzeyde reklam verip, eleştiren gazeteleri yok saymak, tamamen CHP yandaşı bir medya amaçlandığını, medyada politik ve tek sesli bir düzen istendiğini ortaya koyuyor.