CHP'li belediyeler yandaş medyalarını reklama boğdu! 50 bin tirajı bile zor gören gazetelere milyonluk kıyak

Yazılı basın 2020 yılı reklam kullanım verilerine göre, CHP'li belediyeler 2020 yılında ulusal baskıda net satış ortalaması 50 binin altında olan Birgün, Cumhuriyet, Yeniçağ, Karar gibi CHP ve ittifakının yandaşı gazetelere tüm gazetelerde kullanılan ilanların yüzde 56'sını verdi. Gazetelerde yayınlanan CHP'li belediyelerin reklamlarına ilişkin veriler, tüm CHP kaynaklarının tek bir merkezden dağıtıldığını ortaya koydu.
PARA CHP'DEN YALAN ÇAMUR MEDYASINDAN
Kantar Medya – Adex Basın Ölçüm Araştırması sonuçlarına göre, CHP'nin elindeki tüm belediyelerin senkronize ve özel bir denge gözetilerek CHP yandaşı gazetelere reklam dağıttığı belirlendi. Bu arada reklamlardan aslan payını alan gazetelerin, özellikle CHP'nin piyasaya sürdüğü yalanları organize bir biçimde manşetlerine taşıyarak yalan terörüne çanak tutanlar olması dikkat çekti.
6 BİN BİLE SATMAYAN BİRGÜN İLK SIRADA
Reklam alanı birimi, sütun-santim (sütunXCm) olarak ifade edilen yazılı basın verilerine göre, 2020 yılında CHP'li belediyelerin en çok reklam verdiği gazete, tirajı 6 bini bile zor bulan Birgün çıktı. Ulusal baskıda net satışları 50 bini bile bulmayan Birgün, Cumhuriyet, Karar ve Yeniçağ gazeteleri CHP'li belediyelerin reklam pastasından en büyük payı alırken, bu dört gazeteye tüm gazetelerin kullandığı ilanların yarısından fazlası verildi. 2020 yılı toplam sıralamada ilk üçü Birgün, Cumhuriyet ve Karar aldı.