CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu yalana abone oldu! İftira kampanyası alışkanlık yaptı





KANAL İSTANBUL:

Kanal İstanbul Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açacağı öngörülen Kanal İstanbul projesi İstanbul'un marka değerini zirveye taşıyacak ve stratejik konumunu güçlendirecek. Montrö'nün bugünkü ihtiyaçlara karşılık veremediği ve alternatif bir kanala ihtiyaç duyulduğu ülkemizin önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı tarafından da ifade edildi. Yoğun trafiğin sebep olduğu kaza riski ve ekonomik kayıpların yanı sıra, ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı'nın alarm vermekte olduğu son dönemde büyüyen müsilaj sorunu ile gözlemlenmektedir. Türkiye'nin kalbi ve dünya ticaretinin vazgeçilmezi olan boğazın trafiğe kapatılması söz konusu olamayacağından İstanbul boğazına bir alternatif olan Kanal İstanbul aynı zamanda bir kurtarıcı niteliğindedir. 19 yıl boyunca imza atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir yolu, şehir hastaneleri ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bütün mega projelerde olduğu gibi bugün de Kanal İstanbul üzerinden yürütülen bu siyaset ile muhalefet 2023 seçimlerine giden süreçte kendisine eleştirel bir zemin üretmeye çalışmaktadır. Hükümet kanadından yapılan yalanlamalardan tatmin olmayan ve her fırsatta projeyi asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan CHP temsilcilerini Türkiye'nin önemli jeologlarından Celal Şengör gibi isimlerin ortaya koyduğu bilimsel argümanlar da dizginleyememiştir.



YİNE BİR KILIÇDAROĞLU KLASİĞİ:

Osmanlı Devleti'nden kalan borcun ödemesini üstlenen Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, hükümetlerin ve muktedirlerin değişmesiyle ülkenin borçlarının sorumluluğundan muaf olunabilmesi akla ve mantığa aykırı bir durumdur. Devlet adabına uymayan bu söylemleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dile getirmesi ise ayrıca manidardır. Zira Yap-İşlet-Devret sistemi ülkemizde DYP-SHP-CHP ittifakı döneminde kanunlaştırılarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sırasında bir televizyon kanalında proje ve vaatlerini 'Yap-İşlet-Devret modeli, son derece basit. Belli garantiler vereceksiniz, uluslararası ihaleye çıkacaksınız, gelip bunu Türkiye'de yapacaklar' sözleriyle açıklaması da kendisinin bugünlerdeki söylemleriyle nasıl çeliştiğini göstermektedir.



TÜRKİYE KARŞITLIĞI TESCİLLENDİ:

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından, ödeme yapılmaması gerektiğine ilişkin beş farklı dilde yaptığı paylaşımla, yabancı yatırımcıları demoralize etmek suretiyle doğrudan Türkiye'nin kalkınma hamlesini yıpratmaya çalıştığını bir kez daha gözler önüne serildi. Daha önce de Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını ve yatırımcı gelmemesi gerektiğini söyleyecek kadar sınırları aşan Kılıçdaroğlu, mevcut tavırlarıyla da aynı tutumunu sürdürmektedir. Son günlerde Millet İttifakı'nın diğer ortağı Meral Akşener de aynı söyleme sahip çıkmaya başlamış ve ülkemizin imajını zedeleyen "ödemeyeceğiz" söylemini tekrarlamıştır.



İSTİSMAR DAVASINI DA İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE BAĞLADI:

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 2019 yılında 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla çocukların babaannesi; eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikâyetçi oldu. 2 kardeşin istismarı çizimlerle anlattığı olayla ilgili soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklandı. İlk duruşmadan itibaren davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıkların tahliye kararına 5 Ocak 2021'de itiraz etti. Elmalı Davası, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2021 tarihinden hemen önce ve LGBTİ'nin sözde onur haftası sırasında muhalefet ve marjinal kesimler tarafından sosyal medyada ideolojik bir istismar aracı olarak kullanılmıştır.



TERÖR ÖRGÜTÜ-MİLLET İTTİFAKI EL ELE:

Terör Örgütü PKK'nın Millet İttifakı'na Yönelik Açıklamaları Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, bir video yayınlayarak muhalefetin gücünü HDP'den aldığını söyleyerek ayaklanma çağrısında bulundu. Karasu, CHP'den Saadet Partisi'ne kadar birçok siyasi partinin "ayakta kalmasının" sebebi olarak "HDP'nin direnişi"ni gösterdi Yakın tarihlerde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ında Millet İttifakı'na çağrıda bulunarak, "Yeniden bir araya gelelim. Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullanmıştı. Tek gâyesi iktidarı elde etmek olan birbirine zıt partilerin birlikteliği "Millet İttifakı", anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları şu an için halının altına süpürüyor gibi görünmektedir.



Sosyal Medya Gündemi #Shutterstock CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter sayfasında yer alan "Gençlik Burada" kampanyasının fotoğraflarının stok fotoğraf satışının yapıldığı Shutterstock'tan alındığı ortaya çıktı. Üniversite sınavına giren gençler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, YKS öncesi moral bozukluğuna ve karamsarlığa sebep olduğu için 1 liralık manevi tazminat davası açmıştır.



DIŞ POLİTİKA

AB Liderler Zirvesi ve Sonuçları Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri 24 Haziran'da Belçika'nın Başkenti Brüksel'de ikinci kez bir araya gelmiştir. Zirvede Covid-19 süreci, ekonomik toparlanma, göç, siber güvenlik, Libya, Belarus, Sahel, Etiyopya, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler de dâhil olmak üzere dış ilişkilere dair birçok konu başlığı görüşülmüştür.



EKONOMİDE RAHATLATAN GELİŞMELER:

Türkiye ekonomisi de pandemi sonrası döneme geçişte önemli bir ekonomik ivme yakalamış durumda. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan son istatistiklere göre mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,7 oranında artarak 16 milyar 498 milyon dolara yükseldi. Bu değer, aynı zamanda tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı değeri oldu. Türkiye, kurumları ve altyapısıyla salgın sonrası döneme hazırlıklı olarak giriyor.