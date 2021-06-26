Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.06.2021 01:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2021 01:36
    ABONE OL

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Katar" yalanı sonrası özür dileyenlere ve CHP'ye tepki

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haber sebebiyle ilgili kuruluşun 27 saat sonra özür dileğini belirterek, "Bu yalanın peşinden gidip sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler." tepkisinde bulundu.

    Özür dileyenlere tepki gösterdi

    Altun, sosyal medya hesabından, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberin yayınlanmasının ardından ilgili yayın kuruluşunun bu haber sebebiyle özür dileyerek yaptığı düzeltmeyi paylaştı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

    "Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Özür dileyenlere tepki gösterdi
    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Katar" yalanı sonrası özür dileyenlere ve CHP'ye tepki