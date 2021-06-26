İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Katar" yalanı sonrası özür dileyenlere ve CHP'ye tepki

"Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz."