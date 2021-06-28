"Katar" iftirası ile öğrencilerin hayatıyla oynayan çukur medyası ve CHP'li Kılıçdaroğlu'na karşı 300 aile harekete geçti



Sabah'ta yer alan habere göre, Avukat Yılmazer, "Büyük mağduriyet oluşmuş durumda. Çocukların gardları düşmüş, motivasyonları yerle bir. Eğitimcilerden, psikologlardan görüşler aldım bu süreçte. Oluşan mağduriyet nedeniyle tazminat davası açmaya hazırlanıyoruz. Bize başvuran ailelerden ücret almayacağız. Bu yalan, çarpıtma haber bir iki medya organının servisiyle kalsa belki bir parça etkisi daha düşük olabilirdi ancak ülkenin ana muhalefet partisinin lideri gibi üst düzey siyasetçiler hatta bazı üniversite profesörleri de paylaşınca gençlere sanırım yalnızca `inanmak` kaldı. Buradaki üzüntümüz siyasi parti liderlerinin de olayın aslını bilmeden böyle bir algı oluşturulmasına yardım etmesidir. 2 milyondan fazla gencimize haksızlık edildi" ifadelerini kullandı.

ÇUKUR MEDYASI ÖZÜR DİLEDİ KILIÇDAROĞLU YALANINI SÜRDÜRÜYOR

Sınava girecek öğrencilerin ve velilerinin akıllarını bulandırmaya yönelik kurgulanan kirli oyuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülük etti ve T24'ün haberini referans gösterdi. Katar ile yapılan anlaşmanın detaylarının belli olmasıyla birlikte T24 özür diledi. Kılıçdaroğlu ise özür dileyeceğine kendisinden bir açıklama bekleyen vatandaşlara hakaret etti ve yalanını sürdürdü.