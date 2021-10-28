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    • 29.10.2021 00:11
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    CHP ve İYİ Parti arasında 'tezkere' krizi! Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: CHP'nin durumu tartışılır

    Suriye ve Irak tezkeresine PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte hayır oyu veren CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir skandala daha imza atarak Suriye tezkeresine evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi. CHP ve HDP'ye rağmen tezkereye 'evet' diyen İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır. CHP’nin durumu tartışılır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Muhalefette ’tezkere’ krizi!

    Millet İttifakı'nın ortakları arasında tezkere krizi patlak verdi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

    CHP, AYNI İFADELERİNİ GEÇTİĞİ 6 TEZKEREYİ ONAYLAMIŞ
    CHP tezkereye 'hayır' demeye kılıf olarak, 'Irak ve Suriye diyerek tezkere birleştirilmesini' ve 'Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması'nı sundu. Fakat 2014'ten bu yana 6 tezkere bu şekilde CHP'nin de onayı ile geçti.

    "EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"
    Hayır oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." diye konuştu.

    İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ
    Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhuriyete ihanet' sözlerinin ardından 'tezkere' meselesine ilişkin konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu CHP'yi eleştirdi.

        "CHP'NİN DURUMU TARTIŞILIR"
        Dervişoğlu, "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır. CHP'nin durumu tartışılır." ifadelerini kullandı.

        TEZKERE ÖNCESİ HDP'DEN GÖZDAĞI
        HDP'li Sibel Yiğitalp, TBMM'ye sunulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasını öngören tezkere üzerinden ittifak ortakları CHP'ye mesaj göndermiş, "Tezkereye evet diyen siyasi partiler kendilerine muhalefet partisiyim demesin" ifadelerini kullanmıştı.

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        Zorbalıkta ’İYİ’ler!
        Haberler Güncel CHP ve İYİ Parti arasında 'tezkere' krizi! Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: CHP'nin durumu tartışılır
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