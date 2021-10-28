CHP ve İYİ Parti arasında 'tezkere' krizi! Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: CHP'nin durumu tartışılır

Millet İttifakı'nın ortakları arasında tezkere krizi patlak verdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
CHP, AYNI İFADELERİNİ GEÇTİĞİ 6 TEZKEREYİ ONAYLAMIŞ
CHP tezkereye 'hayır' demeye kılıf olarak, 'Irak ve Suriye diyerek tezkere birleştirilmesini' ve 'Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması'nı sundu. Fakat 2014'ten bu yana 6 tezkere bu şekilde CHP'nin de onayı ile geçti.
"EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"
Hayır oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." diye konuştu.
İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhuriyete ihanet' sözlerinin ardından 'tezkere' meselesine ilişkin konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu CHP'yi eleştirdi.