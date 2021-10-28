CHP ve İYİ Parti arasında 'tezkere' krizi! Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: CHP'nin durumu tartışılır

CHP, AYNI İFADELERİNİ GEÇTİĞİ 6 TEZKEREYİ ONAYLAMIŞ

CHP tezkereye 'hayır' demeye kılıf olarak, 'Irak ve Suriye diyerek tezkere birleştirilmesini' ve 'Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması'nı sundu. Fakat 2014'ten bu yana 6 tezkere bu şekilde CHP'nin de onayı ile geçti.

"EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"

Hayır oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.