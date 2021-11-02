Barış Terkoğlu'ndan Diyanet üzerinden "Atatürk" provokasyonu! İşte yalanını ortaya çıkartan görüntü

CHP yandaşı haberleriyle bilinen tetikçi gazeteci Barış Terkoğlu, Atatürk üzerinden kirli bir provokasyona soyunarak Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'ü anmadığını iddia etti. Terkoğlu,dedi.Terkoğlu'nu yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'ın konuşmaları yalanladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 29 Ekim'de Azerbaycan ziyareti kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi'nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.





Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, okulda yaptığı konuşmasına Cumhuriyet Bayramının 98'inci yıldönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmet dileyerek başladı.



Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Erbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını kaydetti.